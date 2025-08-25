Media Velada en La Pascasia y el Matacandelas: teatro y música para reencontrarse con el centro de Medellín

Este fin de semana habrá Media Velada, que no es simplemente una agenda compartida entre dos casas culturales, sino una invitación a volver al centro, a caminarlo y vivirlo desde el arte para desmontar la idea de que es una zona de la ciudad solo para ir de paso. El 29 y 30 de agosto, La Pascasia y el Teatro Matacandelas ofrecerán dos noches de teatro y música pagando una única entrada. Pero más allá de eso, se proponen dejar claro que la vida cultural de Medellín también existe entre calles patrimoniales.
