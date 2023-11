Recuerda que cuando tenía 10 años, en 2017, tuvo su primer show (sus padres están vinculados con la industria musical) en Buga, Valle, y allí abrió un concierto de Karol G, con la que tuvo oportunidad de hablar una vez terminó el concierto. “En ese entonces no sabía ni decir ‘hola, cómo estás’”, dice la artista que estuvo de visita en Medellín en los premios Icono.

Desde el año pasado se radicó en Bogotá, donde está en clases en español , con la idea de seguir su carrera en la música. Desde su estancia en el país ha presentado tres sencillos : Animal, Taking Back Sunday y I Love You Boy.

Dice que a la hora de cantar en español no ha tenido muchos problemas “porque los cantantes somos muy buenos para imitar, hablar en español no es tan difícil, pero escribirlo es lo más complejo que hay, me estresa mucho, por eso se ha dificultado escribir canciones”.

En Instagram la pueden encontrar como @thepennyrobin y desde ya tiene claro que en el futuro estar quiere estar en el mismo escenario con Bruno Mars, Tyler Swift y Karol G.

Angel Bleu

Nació en Valledupar, pero desde muy niña, cuando tenía cuatro años, la llevaron a vivir a Estados Unidos, a Minnesota, donde muy pocos hablaban español y fue olvidando muchas palabras. En la música lleva cuatro años y pese a estar alejada del país nunca perdió sus raíces costeñas, en especial su afinidad con el vallenato.

El reguetón lo conoció de la mano de las canciones de Daddy Yankee, Nicky Jam y J Balvin, que se sumó a su afición por los temas de Pink, Adele y Ariana Grande. Comenzó escribiendo poemas y rápidamente comenzó a crear melodías.

Está estrenando la canción La Botella, en la que fusiona cumbia (con los sonidos característicos de la gaita, trompetas y percusión) con reguetón.