Otelo versión Caribe: obra de teatro reinterpreta a Shakespeare

“Shakespeare es de lo más divertido que existe. El problema es cómo se le ha presentado al público”, dijo el actor Ramsés Ramos, que este viernes 26 a las 7:30 p.m y el sábado 27 de junio a las 3:00 p.m presentará en el Teatro Alfonso Restrepo Moreno, de Comfama, la obra Otelo, una historia goti tropi caribe. Ese montaje escénico propone una relectura en clave colombiana de una de las obras más conocidas del El Bardo de Avon.
Siga leyendo: “La Madre Laura está a la altura de la Madre Teresa de Calcuta”: Carmen Villa, autora de libro sobre la santa paisa
Maestro en arte dramático con más de tres décadas de trayectoria, Ramsés se graduó en el Teatro Libre en 1992. Su carrera incluye papeles en Sin tetas no hay paraíso, El cartel de los sapos, Diomedes y La Selección.
Pensada durante la pandemia de la covid-19, la obra se le ocurrió a Ramsés a partir de un personaje que conoció en Tolú, Sucre, poco antes del aislamiento. Ese encuentro fue el detonante creativo para reinterpretar la historia de Otelo. “La historia se ese hombre me remitió a los conflictos de la obra: los celos, el amor, la traición y las pasiones humanas”, explicó el actor.