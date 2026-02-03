x

El Museo de Antioquia estrenó seis recorridos para acercar a Medellín al arte

Este año el museo propone nuevos recorridos mediados que permiten conocer la colección desde diversas perspectivas, pero siempre en diálogo con la vida y el presente.

  • Los recorridos mediados se hacen de lunes a sábado. FOTO Julio César Herrera.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

El Museo de Antioquia es una gran ventana: un espacio para mirar hacia adentro y hacia afuera. Se mira a través del arte, pero se puede ver la ciudad, el mundo, la historia, el acontecer, cualquier cosa.

Le puede interesar: Una Biblioteca, un fondo para Débora Arango y otras novedades del Mamm en su nueva dirección

Para ampliar la mirada y encontrar otras perspectivas en eso que se mira, el museo creó seis nuevos recorridos mediados, es decir, acompañados por personal del museo –mediadores– que se encarga de crear puentes entre las obras y el público.

–Esos puentes se van construyendo a partir del diálogo. Hablamos de la obra, de asuntos históricos y contextuales y así vamos construyendo relatos que se nutren con las ideas de las personas que nos visitan. Eso hace que la conversación se diversifique y que la colección sea vista desde múltiples miradas y entendida como un archivo vivo que se alimenta de las miradas–, dice Sebastián Moreno, Coordinador de procesos educativos y formativos del museo.

Son seis nuevos recorridos de 90 minutos, que se hacen de lunes a sábado, uno cada día. Se trata de Botero, beyond volume (el único en inglés aunque no es exclusivo para extranjeros), Identidades en tránsito, Memorias en tensión, Territorios en movimiento, En tiempo presente y Cartografía esencial.

Cada día propone una forma de aproximarse a la colección, pero cada semana varía la perspectiva. No hay un guion fijo. Todo depende del momento, del contexto, de los visitantes. El equipo de mediadores del museo tiene unos mapas de contenido que ordenan la colección en ejes temáticos, lo que permite trazar nuevas rutas para cada recorrido. La idea es enriquecer las conversaciones de cada día en relación a lo que pasa afuera del museo, el mundo, la vida, porque el arte también está por fuera de ahí.

–Eso es lo que hace que las conversaciones siempre sean muy diversas y que los acercamientos sean críticos. En el museo, creemos firmemente en que tenemos que generar conversaciones, así a veces incomoden, pero que movilicen. De eso se trata entender la colección como un archivo vivo, estar revisitando y descubriendo cosas nuevas, porque las preguntas son diferentes, porque uno no es siempre el mismo–, dice Sebastian.

Estos recorridos mediados son una invitación a volver siempre al museo, a recorrerlo, a traspasar la barrera del tiempo, pensar juntos el pasado y el presente, y así, mirar hacia adelante.

Nuevos recorridos mediados

Botero, beyond volumen - Lunes 11:00 a.m.

“Una experiencia que ofrece nuevas lecturas de la obra de Botero. Un acercamiento a sus orígenes, las influencias que lo moldearon y las historias que recorren su práctica artística”. (Es el único recorrido en inglés y en la mañana).

Identidades en tránsito – Martes 3:30 p.m.

“Destaca las narrativas que desafían las formas dominantes de ser y habitar, y abren espacio a una diversidad en constante transformación”.

Memorias en tensión – Miércoles 3:30 p.m.

“Invita a pensar, desde el arte, los procesos que han marcado a Colombia. Las obras nos ayudan a mirar al pasado, comprender el presente y abrir preguntas hacia futuros de reconciliación”.

Territorios en movimiento – Jueves 3:30 p.m.

“Explora cómo las obras nos permiten reconocer memorias ecológicas, tensiones ambientales y formas de vida que emergen en los paisajes que habitamos”.

En tiempo presente – Viernes 3:30 p.m.

“Visita las exposiciones temporales como escenarios de diálogo y reflexión. Las obras nos invitan a activar las preguntas del presente para imaginar críticamente futuros posibles”.

Cartografía esencial – Sábados 3:30 p.m.

“Conoce las obras que no pueden faltar en tu visita. Estas piezas clave permiten comprender la historia”.

