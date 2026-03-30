Vuelven a robar valiosas obras de arte en un museo de Europa

Ladrones robaron cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo en Italia hace una semana, informó la policía el pasado domingo.

Cuatro hombres encapuchados entraron en la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en el norte de Italia, y se llevaron las obras durante la madrugada del lunes pasado, dijo a la AFP un portavoz de los carabinieri, al confirmar la información de la cadena de televisión Rai.

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Los ladrones se llevaron Los peces (1917), una obra de Auguste Renoir; Naturaleza muerta y con cerezas (1885-1887), de Paul Cézanne; y Odalisca en una terraza (1922), de Henri Matisse.

Los delincuentes forzaron una puerta para acceder a una sala en el primer piso del edificio antes de escapar a través del parque del museo.

La policía está revisando las grabaciones de videovigilancia del museo y de los comercios vecinos, señaló el portavoz.

Los ladrones actuaron “en menos de tres minutos, sin improvisar, de manera estructurada y organizada”, declaró el museo a SkyTG24.

No pudieron “completar el robo gracias a la activación de los sistemas de vigilancia y a la rápida intervención del personal de seguridad y los Carabinieri”, añadió.

El museo sugirió que el objetivo no eran específicamente las tres pinturas robadas.

Situada a 20 kilómetros de Parma, la Fundación Magnani Rocca, fundada en 1977, alberga la colección del historiador de arte Luigi Magnani (1906-1984) en su “Villa de Obras Maestras”, que también incluye obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet y el artista italiano Giorgio Morandi.

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La fundación también exhibe un Paisaje de Cagnes de Renoir y acogió una de las obras maestras del pintor francés, El paseo, cedida en préstamo por el Museo Getty de Los Ángeles, para una exposición en 2024.

A finales de 2025, un espectacular robo en el Louvre reavivó el debate sobre la seguridad de los museos, cuando cuatro ladrones se llevaron joyas de valor incalculable en tan solo ocho minutos.