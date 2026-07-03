Haruki Murakami se fue lanza en ristre contra la IA en la presentación de La historia de Kano

El escritor japonés Haruki Murakami afirmó que sus libros son “completamente diferentes” de lo que puede producir la inteligencia artificial, en una entrevista publicada este viernes con motivo del lanzamiento de su nueva novela.

“La historia de Kaho”, el primer libro del autor que tiene una mujer como protagonista, salió a la venta a medianoche en algunas librerías de Japón, donde se formaron filas de decenas de personas.

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“La IA toma en cuenta todo lo que ha sucedido hasta ahora y establece analogías”, aseguró Murakami en una charla con la agencia de noticias Kyodo. “Pero los procesos mediante los que escribo las novelas son completamente diferentes”.

Los rápidos avances de la IA generativa han hecho posible que estos modelos escriban libros e historias completas en segundos. Sin embargo, el papel de un novelista consiste en “hacer surgir algo nuevo que de repente se te pasa por la mente”, defendió Murakami.