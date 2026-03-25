El Mamm estrena tres exposiciones para pensar la relación del cuerpo y el territorio

Este jueves se inauguran tres nuevas exposiciones en el Mamm: Nos habitan pájaros y montañas; La luz, el fuego y la ceniza y El susurro del barro. Es el primer bloque expositivo del año, pero es más que eso, pues es el primero liderado por la nueva curadora en jefe, Marielsa Castro Vizcarra, que asumió su cargo a mediados del año pasado, es decir, es el inicio de una nueva era para el museo, y se nota. Le puede interesar: Del ensayo al libro como pieza artística: las joyas que resguarda la nueva biblioteca del MAMM Las exposiciones quieren poner en el centro de la conversación pública la relación entre el cuerpo y el territorio, explorando desde diferentes perspectivas, como la identidad, el género y la sexualidad, la seguridad alimentaria, la soberanía de la tierra y el cuidado de los recursos. En la muestra se juntan temas que Marielsa viene trabajando hace años, con investigaciones e intereses de otros curadores del museo, y una mirada renovada a la colección, especialmente a la obra de Débora Arango. Son tres exposiciones distintas, pero que dialogan entre sí y eso permite hacer un recorrido muy libre e intuitivo entre las obras. En la nave central del museo están Nos habitan pájaros y montañas, curada por la propia Marielsa, y La luz, el fuego y la ceniza con curaduría de Ana Ruiz Valencia, en el tercer piso está El susurro del barro, una obra de la española Gemma Luz Bosch con curaduría de Jorge Barco. La muestra tendrá un alto componente pedagógico y performatico, así que habrán múltiples actividades hasta el fin de las exposiciones en agosto.

Nos habitan pájaros y montañas

“Nos habitan pájaros y montañas está muy relacionado con mi proceso de adaptación a Medellín. Es resultado de una investigación sobre la colección que hice para entender como está conformada, que artistas hacen parte, quienes son esos artistas, pero también es el resultado de meses de hacer visitas a estudios y familiarizarme con artistas de la ciudad y el país. Podría decir que el 85% de los aristas de esta exposición y de este ciclo son colombianos”, dice Marielsa Castro, Curadora Jefe del museo. La exposición parte de poner en diálodo a la maestra Débora Arango con otros artistas, casi todos colombiano. Es una muestra amplia, que recorre un espacio temporal de casi 100 años. Todo empezó con Montañas, la obra de Débora que estaba en exposición cuando Marielsa llegó al museo. Esta muestra trae por primera vez al país la Escuela Feminista de Pintura de Ad Minoliti, un proyecto de relevancia global que ha recorrido instituciones en Estados Unidos, Francia, Argentina y Brasil.

La luz, el fuego y la ceniza

“Comemos sol todos los días. El sol es el alimento original: luz que detona la vida, fuego que la sostiene y ceniza que la abona y redistribuye. La luz, el fuego y la ceniza se inspira en estas interpretaciones del sol como alimento, y éste último como eje estructurante de la vida en sus dimensiones espirituales, medioambientales, territoriales, más-que-humanas, culturales y políticas”, dice el texto curatorial. Esta es una muestra bastante sensorial, además de la vista, está pensada para el olfato, y más allá del museo tendrá una agenda pública que incluye performances y recorridos por la ciudad. Reúne obras de cerca de 20 artistas, que recorren desde las montañas del valle de Aburrá y el altiplano cundiboyacense hasta los bancos de semillas en Palestina. Lea también: De sombrío edificio de juzgados a galería de arte: la historia del Palacio Nacional

El susurro del barro

Esta muestra da cuenta del sonido de la tierra a partir del barro, de su susurro, como dice su nombre. Es una “invitación a escuchar el barro como un cuerpo vivo que guarda historias geológicas culturas y humanas”, dice el texto curatorial. Es resultado del trabajo de Gemma Luz Bosch, artista sonora, compositora, performer y creadora de instrumentos española. En su recorrido por el país, pasó por Barichara, Mompox, Santa Rosa de Cabal y Medellín, y en cada lugar que visitó, trabajó junto a ceramistas y comunidades locales, recolectando arcillas de distintos orígenes para registrar sus diferencias de color, textura, plasticidad y sonido. “En este proyecto, el barro mismo es el músico, creando sonido al respirar (...) El proceso es impredecible y tiene vida propia”, dice Gemma.

El museo en semana santa: actividades