El Mamm estrena tres exposiciones para pensar la relación del cuerpo y el territorio

Este jueves se inauguran tres nuevas exposiciones en el Mamm: Nos habitan pájaros y montañas; La luz, el fuego y la ceniza y El susurro del barro. Es el primer bloque expositivo del año, pero es más que eso, pues es el primero liderado por la nueva curadora en jefe, Marielsa Castro Vizcarra, que asumió su cargo a mediados del año pasado, es decir, es el inicio de una nueva era para el museo, y se nota.
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Las exposiciones quieren poner en el centro de la conversación pública la relación entre el cuerpo y el territorio, explorando desde diferentes perspectivas, como la identidad, el género y la sexualidad, la seguridad alimentaria, la soberanía de la tierra y el cuidado de los recursos.
En la muestra se juntan temas que Marielsa viene trabajando hace años, con investigaciones e intereses de otros curadores del museo, y una mirada renovada a la colección, especialmente a la obra de Débora Arango. Son tres exposiciones distintas, pero que dialogan entre sí y eso permite hacer un recorrido muy libre e intuitivo entre las obras.
En la nave central del museo están Nos habitan pájaros y montañas, curada por la propia Marielsa, y La luz, el fuego y la ceniza con curaduría de Ana Ruiz Valencia, en el tercer piso está El susurro del barro, una obra de la española Gemma Luz Bosch con curaduría de Jorge Barco.
La muestra tendrá un alto componente pedagógico y performatico, así que habrán múltiples actividades hasta el fin de las exposiciones en agosto.