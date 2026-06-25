Se acerca la tercera Noche de Librerías en Medellín: cuándo es y qué librerías participan

Luego de dos primeras exitosas versiones en 2025, se confirmó que la tercera edición de la Noche de Librerías se realizará el próximo 24 de julio.
El evento, organizado por librerías independientes de la ciudad, mantendrá sus puertas abiertas hasta la medianoche y volverá a incluir un tour que recorre los locales participantes.
Las librerías confirmadas hasta el momento son Ítaca Librería-Bar, Antimateria, Librería Palinuro, Los Caballitos del Diablo, Las Letras del Jaguar, Librería de la Pascasia, Grámmata, Te Creo y Ojo de Agua.