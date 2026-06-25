Se acerca la tercera Noche de Librerías en Medellín: cuándo es y qué librerías participan

Luego de dos primeras exitosas versiones en 2025, se confirmó que la tercera edición de la Noche de Librerías se realizará el próximo 24 de julio. El evento, organizado por librerías independientes de la ciudad, mantendrá sus puertas abiertas hasta la medianoche y volverá a incluir un tour que recorre los locales participantes. Las librerías confirmadas hasta el momento son Ítaca Librería-Bar, Antimateria, Librería Palinuro, Los Caballitos del Diablo, Las Letras del Jaguar, Librería de la Pascasia, Grámmata, Te Creo y Ojo de Agua.

Organizadores también abrieron la convocatoria a librerías de otros municipios de Antioquia que quieran sumarse. Para ello, pueden escribir al correo librerosdenoche@gmail.com o al WhatsApp 3014863069. Los asistentes también pueden etiquetar en las publicaciones de los organizadores a sus librerías favoritas que aún no hagan parte del evento.

La jornada está pensada como un espacio para descubrir libros, conocer autores, escuchar música y recorrer los catálogos de librerías independientes con programación diversa. Los detalles de las actividades de cada local y la información del tour se darán a conocer próximamente. Lea también: La escritora Laura Restrepo relanza su novela Historia de un entusiasmo escrita hace 40 años Las dos ediciones anteriores dejaron cifras que respaldan el interés de los lectores paisas por este formato. En la primera Noche de Librerías, celebrada en julio de 2025, el evento registró en promedio 200 asistentes en el horario extendido y las ventas de libros sumaron 30 millones de pesos en total, sin contar lo vendido en los cafés participantes. En la segunda edición, realizada el pasado 15 de noviembre con nueve librerías en el Centro y Laureles, la programación incluyó conversatorios, stand up comedy, jams de ilustración y lecturas en voz alta. Organizadores no han precisado aún si las actividades del tour de este año serán las mismas.

Preguntas y respuestas

¿Cuándo será la Noche de Librerías de Medellín? Se realizará el 24 de julio, cuando varias librerías independientes abrirán hasta la medianoche con actividades culturales y recorridos. ¿Qué librerías participarán? Hasta ahora fueron confirmadas nueve librerías independientes de Medellín, aunque la convocatoria continúa abierta para establecimientos de otros municipios de Antioquia. ¿Qué actividades tendrá la Noche de Librerías? Habrá recorridos por librerías, venta de libros, encuentros con autores, música y otras actividades culturales cuya programación será anunciada antes del evento.