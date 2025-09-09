Video: emotivo homenaje de Shakira a su papá en concierto de Guadalajara con mariachi incluido

Acompañada por el Mariachi Gamamil, la artista sorprendió a los miles de asistentes en el Estadio Akron al interpretar el éxito del legendario cantante mexicano Javier Solís , un tema que, según explicó, era uno de los favoritos de su padre.

La cantante barranquillera Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran durante el fin de semana en su tercer concierto en Guadalajara, México, cuando dedicó a su padre, William Mebarak, una versión del clásico Sombras con motivo de su 94 cumpleaños.

Visiblemente emocionada, Shakira se dirigió al público antes de cantar para hablar de su progenitor. “ Es un guerrero. Lo ha sobrevivido todo. Me lo ha enseñado todo ”, señaló la artista.

“Nuestra canción, que sé que le gustaba mucho a mi papá porque se sentiría muy orgulloso y a mí me la va a cantar hoy, especialmente hoy que es su cumpleaños (...) Para ti, papá, esta canción”, dijo, provocando una ovación generalizada del público.

La interpretación del bolero ranchero, originalmente un tango compuesto por Francisco Lomuto y José María Contursí, se convirtió en el clímax sentimental de una noche marcada por la energía y los éxitos de la colombiana.

El concierto forma parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la primera en siete años, que celebra su más reciente álbum, un trabajo discográfico que explora su viaje personal y profesional tras su separación. Con un potente mensaje de resiliencia, Shakira recordó en el escenario que “las mujeres cuando se caen se levantan más fuertes”, reafirmando el espíritu que da nombre al tour.

El espectáculo en Guadalajara incluyó un recorrido por sus grandes éxitos como Hips Don’t Lie y Waka Waka, así como temas de su nuevo disco, entre ellos Última, una canción que, según ha manifestado, refleja la aceptación del final de una etapa dolorosa.

Lea también: Francisco Zumaqué, el creador del jazz colombiano que estará en Medellín

Tras su paso por México, que ha batido récords de asistencia, la gira mundial de Shakira continuará por Latinoamérica. Colombia se prepara para recibirla con tres fechas confirmadas que marcan su esperado regreso a los escenarios nacionales.

Las primeras presentaciones están programadas para el 25 y 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Posteriormente, la artista se presentará el 1 de noviembre en Bogotá, en la estructura de eventos Vive Claro.