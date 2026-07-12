Vic Deal abre un nuevo camino con La Senda de Hakim, Vol.1

El pasado 26 de junio, el rapero y productor Vic Deal publicó La Senda de Hakim, Vol.1, un EP de apenas cuatro canciones con el que quiere explorar por etapas una faceta más íntima de su vida.
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En el disco se integran dos de sus alias, Vic Deal, el más conocido, y Hakim, el nombre que usó en otros tiempos como productor. No es casualidad, desde hace un año, Víctor Ortiz, nombre de pila del rapero, dejó su trabajo como diseñador y se dedicó por competo a la música. Esto le ha permitido no sólo trabajar con más tiempo, sino concentrarse por completo en su carrera artística. A propósito del lanzamiento, EL COLOMBIANO habló con él.