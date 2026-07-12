Vic Deal abre un nuevo camino con La Senda de Hakim, Vol.1

El pasado 26 de junio, el rapero y productor Vic Deal publicó La Senda de Hakim, Vol.1, un EP de apenas cuatro canciones con el que quiere explorar por etapas una faceta más íntima de su vida. Lea también: Luis7Lunes: rapero a tiempo completo En el disco se integran dos de sus alias, Vic Deal, el más conocido, y Hakim, el nombre que usó en otros tiempos como productor. No es casualidad, desde hace un año, Víctor Ortiz, nombre de pila del rapero, dejó su trabajo como diseñador y se dedicó por competo a la música. Esto le ha permitido no sólo trabajar con más tiempo, sino concentrarse por completo en su carrera artística. A propósito del lanzamiento, EL COLOMBIANO habló con él.

¿Cómo empezó La Senda de Hakim, Vol. 1?

“Desde hace un par de años quería sacar una un álbum que se publicara por volúmenes, me dio como el arrebato, me parecía bacano, hay muchos álbumes de raperos famosos así, Special Herbs de MF Doom, Unlearning de Evidence... y creo que cuando se hace un álbum por volúmenes se pretende darle también una estética sonora y conceptual a lo que van a hacer esos volúmenes. Con La Senda de Hakim mi idea es hacer canciones introspectivas sobre una estética de beats drumless, de tempos más lentos y más que drumless, muy dentro de la ola más nueva del underground del rap. Mis álbumes anteriores habían tenido una estética G-funk y algunos guiños al rap comercial de los dos mil, y quería un descanso de eso también, no volverme predecible en cuanto a lo que hago”.

Este acaba de salir, pero ya viene otro disco en camino

“Se va a llamar Rodando Lento. Es mayormente un disco instrumental, como de West Coast, Rap y G-funk un poquito”.

Volviendo a lo que venías explorando....

“Si, un poco volviendo a eso que son las instrumentales que yo he ido acumulando a lo largo de los años y que tuve la oportunidad en su momento de compartir con Ignorancia Sofisticada y algunos otros amigos que les gustó mucho. Entonces como que ellos siempre decían cuando va salir eso, y yo lo tuve ahí en pausa, y ya le agregué tres canciones rapeadas, entonces son trece canciones en total que van a salir. Yo creo que la gente ha sido receptiva cuando he sacado álbumes de instrumentales”.

A la gente cada vez más le gusta el rap puramente instrumental ¿no?

“Si, porque también es como un mood. Yo al menos soy de las personas que si necesito hacer algo muy concentrado no puedo escuchar canciones con letra, y la música instrumental es muy buena para eso”.

En este EP no sólo están las canciones, sino también las beats solo, sin la letra ¿por qué?

En este EP no sólo están las canciones, sino también las beats solo, sin la letra ¿por qué? “Porque me parece que había siempre como una petición bacana que nosotros percibimos de la gente, que le encantaría poder tener solo los beats para escucharlos...”

También quieren rapear en ellos...

“Si lo quieren hacer también es válido. Me parece muy bacano que los pelaos tengan acceso a instrumentales, que se puedan probar ahí si quieren. El álbum que viene tiene diez instrumentales. Si alguien quiere rapear pues bienvenido también”.

¿Cómo fue el proceso creativo de La Senda de Hakim?

“Yo fui cazando estilos de samples que tuvieran un tinte nostálgico, creo que el EP tiene mucho de eso, es introspectivo, y quería que cuando lo escuchara me diera imágenes, eso lo busqué también en las letras. Tenía muchos samples, entonces me senté a hacer muchos beats y cuando encontré exactamente los cuatro que quería tal y como los quería hacer. Fue un poco diferente a como normalmente lo hago, que apunto muchas, muchas, muchas ideas y después de acuerdo como a lo que el beat me inspire, voy trayendo esas ideas. Acá, gran parte de las canciones fue lo que sentí con el beat en ese momento, que era como hacía un poco las canciones cuando empecé”.

Qué cambia ahora que tiene más tiempo para la música...

“A mí la verdad me ha encantado la dinámica, siento que es bastante productivo. No es lo mismo hacer tres beats a la semana que poder hacer dos por día, y poder explorar como conectarse con otras emociones en los beats y tener más tiempo para reflexionar en las ideas. Yo hago el ejercicio de estar apuntando todo el tipo, pero es diferente cuando uno llegaba del trabajo, cansado a escribir y hacer música. Ahora lo hago de una forma más libre”. Puede ver la entrevista completa a continuación: