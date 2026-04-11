BTS en Colombia: Ticketmaster responde a la polémica por reventa y boletas agotadas

Tras el caos generado durante la preventa para los conciertos de BTS World Tour 2026–2027 en Bogotá, Ticketmaster Colombia emitió un pronunciamiento oficial para explicar el proceso de venta y alertar a los fanáticos sobre los riesgos de adquirir entradas en plataformas no autorizadas.

La compañía enfrentó fuertes críticas de la comunidad “Army” debido a fallas en la plataforma, largas filas virtuales y la inmediata aparición de boletas en sitios de reventa con precios de hasta 19 millones de pesos.

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Ticketmaster explicó en declaraciones ante el medio Infobae que el 90% del aforo se dispuso para la preventa exclusiva de los miembros de la comunidad Army Membership, quienes debían estar registrados previamente en WeVerse. La compañía agregó que este lote se agotó en tan solo tres horas, dejando únicamente un 10% del inventario para la venta general.

Sobre la aparición de boletas en sitios de reventa como Viagogo, con precios que alcanzaban los 19 millones de pesos, la empresa advirtió sobre las “entradas especulativas” (spec listing), una práctica donde revendedores ofrecen boletas que aún no existen o no tienen en su poder, apostando a conseguirlas después.

Como forma de combatir esas prácticas, Ticketmaster anunció que cada entrada estará vinculada a la identidad del comprador, es decir, serán boletas nominativas.

Además, los tiquetes solo podrán transferirse hasta 30 días antes del evento, buscando frenar el mercado secundario inmediato. También se restringió la adquisición a un máximo de cuatro entradas por usuario para evitar el acaparamiento.

La compañía especificó que cerca de 300.000 fanáticos participaron en la fila virtual para intentar conseguir una entrada para las fechas del 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín y que la presión sobre el sistema fue tal que el número de personas en espera superó en 7.5 veces la oferta disponible, la cual era de aproximadamente 41.000 boletas por noche.

Para la organizadora del concierto de la banda de K-pop, se enfrentaron a un nivel de demanda “extraordinario” que superó cualquier proyección inicial.

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