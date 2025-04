Sus Vasquéz, la guitarrista paisa que está tocando con los mejores del mundo

Un día cualquiera fue a un ensayo con unos amigos y como ya tenían baterista le pidieron que tocara la guitarra; tocó aunque no tenía ni idea, y el flechazo fue tal que desde entonces no la ha dejado: “Para mí no hay nada más feliz que sentarme a tocar guitarra, estudiar y sentir que estoy mejorando. En Medellín había días en los que me levantaba a las 4:00 ó 5:00 de la mañana a estudiar y no salía viernes y sábado por estudiar. Para mí la música es una obsesión, una adicción. No hay nada que me llene más en la vida”, dijo también en la entrevista con Serrano.

Mucho de lo que ha aprendido ha sido por su cuenta, investigando, viendo videos en YouTube, practicando hasta el cansancio. Después del punk rock de Blink 182 pasó al rock, al blues, al funk, al metal con bandas obligadas por sus guitarristas legendarios como Dream Theater. Empezó a estudiar en Eafit, pero se fue a estudiar a The Collective School of Music, en Nueva York, gracias a una media beca que le dieron.

Cuando llevaba un año en Estados Unidos, Karol G la llamó para que la acompañara en una presentación en los Grammy Latino, en Las Vegas, era 2019, desde entonces están tocando juntas. Aunque ya se conocían de antes. Se habían conocido en Medellín cuando ambas empezaban sus carreras. Karol G quería montar una banda de solo mujeres que la acompañara en el escenario, y preguntando le recomendaron a Susana. Tocaron una vez, en unas fiestas en el municipio de El Retiro y siguieron caminos separados hasta esa presentación en los Latin Grammy.

Antes de irse a Nueva York, Susana tocaba con la banda de la discoteca Kukaramacara, y con artistas locales como Piso 21, Federico Franco y Fernando Gil. Desde que llegó a EE. UU. ha tocado al lado de Benson Boone, Billy Porter, Blu De Tiger, Luis Fonsi, Blue October, Jacob Collier y Fred Wesley, trombonista de James Brown.

“Siempre tuve en mi cabeza que quería ser un camaleón, que debía tener la capacidad de adaptarme, como si fuera un pintor con una paleta de colores muy grande”, dijo en otra entrevista con Manos Visibles.

Aunque ya está viviendo mucho de lo que se imaginó cuando empezó a tocar guitarra, la carrera de Susana apenas empieza. Lo mejor, seguro, está por venir.