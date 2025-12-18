Shakira cierra el paso de su gira por Latinoamérica con emotivo mensaje: “Gracias por ayudarme a materializar este sueño”

Con sus conciertos del 8, 9, 11 y 15 de diciembre en Argentina, la cantante barranquillera le dijo adiós a la primera etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. El tour, que ha recorrido múltiples ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos en 2025, ya culminó su paso por la región natal de la artista.
Como despedida, Shakira compartió en Instagram un video de sus últimos shows en Argentina, junto a un mensaje de agradecimiento para sus seguidores. “Acaba la primera etapa de esta gira histórica en la que juntos nos hemos inventado un camino propio.
Gracias por ayudarme a materializar este sueño que se soñó hace treinta años”, escribió la cantante.