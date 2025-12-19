¿Qué le pasa a Keith Richards? Rolling Stones canceló su gira de estadios 2026 por su salud

Los Rolling Stones han cancelado los planes de gira por estadios de Reino Unido y Europa en 2026 porque el guitarrista Keith Richards no ha podido “comprometerse” con el tour musical debido a su condición física, según informan medios como Variety y The Sun.

Ambos medios señalan que Richards, que justo este jueves 18 de diciembre cumplió 82 años, les ha comentado a sus compañeros de banda que no puede comprometerse con la gira. “Los Rolling Stones tenían a todos los grandes promotores lanzándoles un montón de ideas y fechas para el próximo verano, pero cuando se sentaron a hablar, Keith dijo que no creía que pudiese comprometerse y que no estaba entusiasmado con una gran gira por estadios durante más de cuatro meses”, afirman.

En los últimos años, Keith Richards ha hecho frente a la artritis que padece, una enfermedad que él mismo calificó de benigna, pero que le ha obligado a cambiar su estilo de tocar. Tal y como señala Variety, Los Rolling Stones han realizado giras casi todos los años desde principios de la década del 2000, con itinerarios cada vez más reducidos a medida que los tres miembros principales –Mick Jagger, de 82 años, Ron Wood, de 78, y Richards– envejecían.