Billie Eilish reinó en los Grammy; Rosalía también brilló

Sin duda alguna Billie Eilish fue la gran ganadora de la noche en la edición 62 de los Grammy, que se llevó a cabo este domingo en el Staples Staples Center de Los Ángeles, EE.UU.

El evento estuvo marcado por un homenaje constante que le hicieron varios artistas al exbasquetbolista fallecido en un accidente de helicóptero, Kobe Bryant.

Los ganadores

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” de Billie Eilish se llevó este domingo el Grammy a mejor álbum del año, y su tema “Bad Guy” selló su triunfo como mejor grabación.

La joven de 18 años obtuvo así cinco de los seis Grammy a los que estaba nominada, convirtiéndose en la gran triunfadora de la noche más importante de la industria musical en Los Angeles.

“Nunca pensé que esto me pasaría en toda mi vida”, dijo la cantante al recibir el gramófono que comparte con su hermano mayor, Finneas O’Connell, de 22 años y su principal colaborador creativo.

“¡Esta noche es por Kobe!”, gritó Lizzo, una de las favoritas de la noche, en el número de apertura que incluyó varios de sus mayores éxitos, y al que le siguieron unas sentidas palabras de la anfitriona Alicia Keys, que también le dedicó una canción con Boys II Men.

“Todos estamos sintiendo una inmensa tristeza, porque más temprano hoy Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdió a un héroe”, dijo Keys. “Y estamos parados aquí con el corazón destrozado en la casa que Kobe Bryant construyó”.

“Sé que Kobe amaba la música, y esta celebración es en su honor. Hubiera querido que mantuviéramos las vibras arriba”.

Y música fue lo que no faltó, con espectaculares presentaciones, incluidas de las jóvenes estrellas, y favoritas junto con Lizzo, Billie Eilish y Lil Nas X, con una sorprendente presentación de “Old Town Road” con Billy Ray.

Estos artistas llegaron favoritos al Grammy, que busca reinventarse con una inyección de juventud, más relieve a las mujeres y una mayor diversidad interna, después de recibir infinidad de críticas por ser muy blancos y masculinos, y demasiado generosos con figuras ya consolidadas.

Lizzo, la efervescente rapera de 31 años, ya ganó tres gramófonos --mejor actuación de R&B con “Jerome”, mejor álbum urbano contemporáneo con “Cuz I love you” y mejor actuación pop--, lo mismo que Lil Nas X --mejor video musical y mejor actuación pop dúo/grupo.

Inspiración flamenca

Usher lideró un tributo a Prince, y John Legend al rapero Nipsey Hussle --que fue reconocido con dos grammys póstumos--, junto a DJ Khaled, Meek Mill, Roddy Rich, Kirk Franklin y YG.

Tyler The Creator, Ariana Grande, Camila Cabello y Demi Lovato también subieron al escenario, así como Aerosmith, homenajeados el viernes por su larga carrera.

Rosalía --ganadora del Grammy al mejor álbum urbano o alternativo respectivamente-- le inyectó sonido flamenco al show con su espectacular voz, interpretando “Juro que” y “Malamente”, acompañada de un impresionante ballet.

“El flamenco para mí es una inspiración. Muchísimas gracias por defender y creer en mi proyecto y mi música”, dijo más temprano la joven intérprete, que ya había arrasado en noviembre en los Grammy latinos.

Su compatriota Alejandro Sanz, ausente, ganó el Grammy al mejor álbum pop latino.

“Estoy lleno de orgullo por #ELDISCO, por todos y cada uno de vosotros que cada día me empujáis a seguir y a luchar por lo que amo”, escribió Sanz en Twitter.

Marc Anthony, que tampoco acudió, y la cubana Aymee Nuviola empataron en la categoría del mejor álbum tropical.

El director venezolano Gustavo Dudamel obtuvo el gramófono a mejor interpretación orquestal por su trabajo “Norman: Sustain” con la Filarmónica de Los Ángeles.