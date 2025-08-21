Este fin de semana, Medellín tendrá 24 horas continúas de piano

Desde hace seis años, en Medellín hay un día en el que el piano se escucha todo el tiempo. Este año, el evento conocido como Pianotón se llevará a cabo el sábado 23 y domingo 24 de agosto en su locación habitual: la Academia Musicreando, ubicada en el retorno 6, vía Las Palmas.

Serán 24 horas continuas de música, interpretada en el piano de cola más grande de Latinoamérica, un título que tiene Musicreando gracias a la forma y tamaño de su estructura, que alcanza los 600 m². Tanto pianistas locales como nacionales deleitarán al público con su talento, presentando un repertorio amplio y diverso.

En esta ocasión, los invitados especiales del Pianotón serán la maestra Teresita Gómez, quien ha acompañado el evento desde su primera edición; la pianista Ana María Orduz y Andrés Gómez Bravo. Además, el Club del Jazz –el único espacio dedicado exclusivamente a este género musical en la ciudad– y la Orquesta Red-Tango también harán parte de esta maratón pianística.

Lina Zuluaga, directora administrativa de Musicreando, explica que esta iniciativa nació en 2019, cuando la pianista mexicana Nadia Arce contactó a la Academia, maravillada por su sede. A partir de ese encuentro, propuso traer a Medellín un formato que ya había desarrollado en Cancún y Cuautla, y que consistía en invitar artistas a tocar piano durante 24 horas seguidas. Así fue como el Pianotón aterrizó en tierras paisas, y desde entonces, no se ha ido.

Desde el principio, además de visibilizar el talento de los pianistas, la idea ha sido articular a las diferentes instituciones y actores de Medellín que giran en torno a este instrumento. “Lo que siempre hemos buscado es crear un diálogo de saberes, un espacio en el que, dentro del mismo festival, compartan artistas que apenas se están formando con grandes intérpretes de esta disciplina en Colombia”, explica Esteban Mora, encargado de la programación cultural de la Academia.