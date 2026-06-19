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Murió el cantante Alex Bueno, intérprete de éxitos como Jardín prohibido y Qué cara más bonita

El fallecimiento del artista musical dominicano se produjo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Seguidores lamentaron su muerte y enviaron sentidas condolencias a sus familiares y allegados.

  • El cantante dominicano Alex Bueno murió este 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. FOTO: Tomada de su cuenta de Instagram @alexbuenomundial
    El cantante dominicano Alex Bueno murió este 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. FOTO: Tomada de su cuenta de Instagram @alexbuenomundial
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
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La industria musical lamenta con dolor la muerte del merenguero dominicano Alex Bueno, a los 62 años. El artista era conocido por interpretar grandes éxitos como Jardín prohibido, Qué cara más bonita y Amor divino (versión merengue).

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que se informó que el deceso ocurrió a las 9:43 de la mañana de este 18 de junio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerlo y admirar su obra musical. Agradecemos las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor”, se lee en el mensaje.

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Por el momento se desconocen más detalles sobre el fallecimiento de Alex Bueno. Sin embargo, el artista había sido trasladado a Estados Unidos en septiembre de 2025 tras detectársele un tumor cerebral, cuya intervención quirúrgica se realizó sin complicaciones. Luego se sometió a un tratamiento médico, pero se le identificaron otras células cancerígenas en diferentes áreas de su cuerpo.

Su evolución marchaba de forma positiva hasta hace tres semanas, cuando presentó una baja considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, lo que generó un fuerte decaimiento físico y una complicación en su cuadro clínico.

“Ante este difícil momento, solicitamos respetuosamente comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad”, concluye el comunicado.

Murió el cantante Alex Bueno, intérprete de éxitos como<i> Jardín prohibido </i>y<i> Qué cara más bonita</i>

Nacido en la provincia de San José de las Matas, en República Dominicana, Alex Bueno consolidó su carrera musical en los años 80, cuando alcanzó la popularidad por cantar no solo merengue, sino también bachata y salsa.

Una de sus canciones más exitosas es Jardín Prohibido, lanzada por Bueno en 2005, aunque fue interpretada originalmente por el cantautor italiano Sandro Giacobbe en 1976. Entre sus otros éxitos figuran Colegiala, Pídeme, Ese hombre soy yo, Amor divino y Querida.

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La muerte de esta estrella de la música ha generado nostalgia entre sus seguidores, quienes bailaron cada una de sus canciones no solo en República Dominicana, sino también en países como Colombia, Ecuador y Venezuela.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde murió Alex Bueno?
Alex Bueno falleció en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. La noticia fue confirmada mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que se informó que el deceso ocurrió el 18 de junio a las 9:43 de la mañana.
¿Qué problemas de salud tenía Alex Bueno antes de su muerte?
El cantante dominicano había sido trasladado a Estados Unidos en septiembre de 2025 tras detectársele un tumor cerebral. Aunque la cirugía se realizó sin complicaciones y posteriormente recibió tratamiento médico, también se le identificaron células cancerígenas en diferentes partes de su cuerpo.
¿Qué ocurrió con la salud de Alex Bueno en sus últimas semanas?
Según la información entregada por sus allegados, la evolución del artista era positiva hasta tres semanas antes de su fallecimiento, cuando presentó una disminución considerable en los niveles de sodio y presión arterial. Esta situación provocó un fuerte deterioro físico y complicó su estado de salud.

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