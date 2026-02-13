Matteo Bocelli lanza Enamorarse, su álbum en español, y habla de la influencia de su padre Andrea Bocelli

Desde niño, la música ha sido el idioma natural de Matteo Bocelli. Cuenta que desde los 6 años empezó a sentir interés por eso que hacía su padre: Andrea Bocelli. Escuchaba ensayos, conciertos y grabaciones de uno de los tenores líricos más famosos de Italia.
No tenía claro que quería dedicarse a la música hasta su adolescencia cuando productores e ingenieros lo invitaban a grabar y también con su voz de tenor empezó a creerse el cuento sin que le pesara el apellido paterno. Hoy, a sus 28 años, busca consolidar una identidad artística propia. Con el lanzamiento de Enamorarse, la versión en español de su álbum Falling in Love, el cantante apuesta por conectar con el público latino a través de baladas románticas, nuevas interpretaciones y un acercamiento más personal a su carrera.
EL COLOMBIANO conversó con él sobre su crecimiento musical, el peso –y el impulso– de su apellido, su relación con el idioma español y los proyectos que lo acercan cada vez más a América Latina.