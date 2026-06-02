Martin Garrix y Álex Ubago, más conciertos que llegarán a Medellín este año

Es considerado uno de los mejores DJ del mundo, el neerlandés Martin Garrix agotó localidades en Bogotá durante su última visita al país y cada año se consolida como uno de los artistas más importantes de la música electrónica global.

Garrix confirmó oficialmente su regreso a Colombia con una fecha histórica en Medellín el próximo 5 de diciembre de 2026 en el nuevo DaviArena.

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Los organizadores confirmaron que la venta de boletería para Martin Garrix en Medellín tiene ahora abierta la venta para público general a través de Tuboleta.

“Martin Garrix ya inició oficialmente su Garrix Americas Tour con dos fechas sold out en Chile y Argentina, donde sorprendió a miles de asistentes con una aparición especial de Ed Sheeran en Santiago para interpretar por primera vez en vivo su nueva colaboración Repeat It. El momento rápidamente se volvió viral entre fans de la música electrónica y aumentó aún más la expectativa por sus próximas fechas en Latinoamérica, incluyendo su esperado regreso a Colombia y su histórica presentación en Medellín”, precisaron.

Garrix se ha convertido en una de las figuras más influyentes del EDM (Electronic Dance Music) mundial. Ha liderado festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC y Lollapalooza. “Su impacto global también se refleja en plataformas digitales, donde acumula más de 20.000 millones de reproducciones”.

El show que traerá Garrix en Medellín combinará visuales inmersivos, tecnología lumínica, efectos especiales y un recorrido musical con éxitos como Animals, Scared To Be Lonely e In The Name Of Love. “La fecha en Medellín se suma al show confirmado en Bogotá el 4 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena”.