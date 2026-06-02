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Martin Garrix y Álex Ubago, más conciertos que llegarán a Medellín este año

A los más recientes anuncios de shows en el país como Def Leppard (Bogotá), Ricardo Arjona (Medellín) y Robbie Williams (Bogotá) se suma dos conciertos más en Medellín para los amantes de la electrónica y el pop en español.

  • Martin Garrix y Álex Ubago anunciaron sus conciertos en Medellín para el segundo semestre de este año. FOTOS Cortesías
    Martin Garrix y Álex Ubago anunciaron sus conciertos en Medellín para el segundo semestre de este año. FOTOS Cortesías
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 3 horas
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Es considerado uno de los mejores DJ del mundo, el neerlandés Martin Garrix agotó localidades en Bogotá durante su última visita al país y cada año se consolida como uno de los artistas más importantes de la música electrónica global.

Garrix confirmó oficialmente su regreso a Colombia con una fecha histórica en Medellín el próximo 5 de diciembre de 2026 en el nuevo DaviArena.

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Los organizadores confirmaron que la venta de boletería para Martin Garrix en Medellín tiene ahora abierta la venta para público general a través de Tuboleta.

“Martin Garrix ya inició oficialmente su Garrix Americas Tour con dos fechas sold out en Chile y Argentina, donde sorprendió a miles de asistentes con una aparición especial de Ed Sheeran en Santiago para interpretar por primera vez en vivo su nueva colaboración Repeat It. El momento rápidamente se volvió viral entre fans de la música electrónica y aumentó aún más la expectativa por sus próximas fechas en Latinoamérica, incluyendo su esperado regreso a Colombia y su histórica presentación en Medellín”, precisaron.

Garrix se ha convertido en una de las figuras más influyentes del EDM (Electronic Dance Music) mundial. Ha liderado festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC y Lollapalooza. “Su impacto global también se refleja en plataformas digitales, donde acumula más de 20.000 millones de reproducciones”.

El show que traerá Garrix en Medellín combinará visuales inmersivos, tecnología lumínica, efectos especiales y un recorrido musical con éxitos como Animals, Scared To Be Lonely e In The Name Of Love. “La fecha en Medellín se suma al show confirmado en Bogotá el 4 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena”.

El concierto del español Álex Ubago

Es una de las voces románticas de la música en español llegará de nuevo a Medellín en una gira que también lo llevará a varias ciudades del país. El cantautor Álex Ubago regresa a Colombia en el marco de su gira ¿Qué Pides Tú?, “una serie de conciertos que traerá de vuelta las canciones que han acompañado historias y generaciones enteras, como Sin Miedo a Nada, Sabes, Aunque No Te Pueda Ver, Me Muero Por Conocerte y A Gritos de Esperanza, éxitos que lo han convertido en una de las voces más importantes y queridas de la música en español”.

La gira dentro del país comenzará el 13 de agosto en Bogotá en el Royal Center, continuará el 14 de agosto en Pereira en Expofuturo y seguirá el 16 de agosto en Medellín en el Teatro Metropolitano.

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Aseguran los organizadores que esta gira será un recorrido por canciones que se han mantenido vigentes a través del tiempo “y que hoy siguen conectando con nuevas audiencias. Colombia se prepara para reencontrarse con una de las voces más representativas del pop romántico y vivir tres noches donde cada canción despertará recuerdos y emociones compartidas”.

Ya está abierta también la venta de boletería para este show en www.mundoboletos.com

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