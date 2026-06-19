Después de 234 años de su muerte, descubren en Francia un manuscrito inédito de Mozart

Un cuaderno de composición de Wolfgang Amadeus Mozart, con un manuscrito autografiado que incluye siete piezas para flauta y arpa, fue descubierto en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, según confirmó la institución.
El hallazgo ha sido calificado por especialistas como uno de los más importantes de las últimas décadas, al tratarse de música inédita del compositor austriaco 234 años después de su muerte.
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La noticia, revelada inicialmente por la emisora France Musique, corresponde a un cuaderno de 44 páginas escrito en 1778, año en que Mozart vivió en París entre marzo y septiembre. El material incluye siete piezas cortas para flauta y arpa, una combinación instrumental poco habitual en su obra, ya que no era de su especial interés y para la que compuso muy poco.
El descubrimiento se produjo el pasado 2 de febrero durante un inventario de documentos en proceso de reclasificación. François-Pierre Goy, conservador de la biblioteca encargado de las colecciones anteriores a 1800, identificó rasgos característicos de la escritura de Mozart. “Reconozco la escritura de Mozart”, explicó posteriormente a Le Monde.
Tras el hallazgo, el investigador consultó a su colega Laurence Decobert, musicóloga experta en Mozart, quien respaldó la hipótesis inicial. La atribución fue finalmente confirmada a finales de abril por Armin Brinzing, director de la Bibliotheca Mozartiana de la Universidad Mozarteum de Salzburgo, institución que conserva la mayor colección de manuscritos del compositor.