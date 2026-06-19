Después de 234 años de su muerte, descubren en Francia un manuscrito inédito de Mozart

Un cuaderno de composición de Wolfgang Amadeus Mozart, con un manuscrito autografiado que incluye siete piezas para flauta y arpa, fue descubierto en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, según confirmó la institución. El hallazgo ha sido calificado por especialistas como uno de los más importantes de las últimas décadas, al tratarse de música inédita del compositor austriaco 234 años después de su muerte. Lea: La gran broma de Shostakóvich sonará esté sábado en Medellín con Filarmed La noticia, revelada inicialmente por la emisora France Musique, corresponde a un cuaderno de 44 páginas escrito en 1778, año en que Mozart vivió en París entre marzo y septiembre. El material incluye siete piezas cortas para flauta y arpa, una combinación instrumental poco habitual en su obra, ya que no era de su especial interés y para la que compuso muy poco. El descubrimiento se produjo el pasado 2 de febrero durante un inventario de documentos en proceso de reclasificación. François-Pierre Goy, conservador de la biblioteca encargado de las colecciones anteriores a 1800, identificó rasgos característicos de la escritura de Mozart. “Reconozco la escritura de Mozart”, explicó posteriormente a Le Monde. Tras el hallazgo, el investigador consultó a su colega Laurence Decobert, musicóloga experta en Mozart, quien respaldó la hipótesis inicial. La atribución fue finalmente confirmada a finales de abril por Armin Brinzing, director de la Bibliotheca Mozartiana de la Universidad Mozarteum de Salzburgo, institución que conserva la mayor colección de manuscritos del compositor.

El cuaderno no solo contiene material de Mozart, sino también aportes de la mano de Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes y alumna del compositor. Según los especialistas, el documento recoge lecciones de composición impartidas a diario entre mayo y junio de 1778, en el marco de las clases que Mozart ofrecía a la joven, reconocida arpista. De acuerdo con los investigadores, el aristócrata duque de Guînes –aficionado a la flauta y cercano a la reina María Antonieta– contrató a Mozart para enseñar a su hija. Parte de las piezas muestran precisamente esa dinámica pedagógica, en la que el músico proponía ideas y la alumna desarrollaba algunas secciones, alternando roles en el arpa y la flauta. Aunque no se ha establecido con total certeza cómo llegó el manuscrito a la biblioteca, la hipótesis más probable es que formara parte de las confiscaciones revolucionarias, ocurridas durante la Revolución Francesa cuando el nuevo Estado comenzó a requisar bienes de la nobleza, la Iglesia y familias consideradas vinculadas al antiguo régimen.