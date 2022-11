Drexler, quien le confesó hace varios meses a EL COLOMBIANO , que no lo desvelan los premios y que cuando se anuncian las nominaciones trata de no esperar nada, no ocultó su sorpresa cada vez que su nombre era anunciado como ganador.

El Conejo Malo ganó cinco premios en las categorías Mejor fusión / interpretación urbana por Tití me preguntó , Mejor interpretación reguetón por Lo siento Bb:/ , Mejor canción urbana también por Tití me preguntó, Mejor canción de rap/Hip Hop por De museo y Mejor álbum de música urbana con el disco Un verano sin tí.

Algunos ganadores de la noche:

- Grabación del año - Tocarte (Jorge Drexler & C. Tangana)

- Álbum del año - Motomami (Digital Álbum) Rosalía

- Canción del año - Tocarte (Jorge Drexler & C. Tangana)

- Mejor nuevo artista - empate entre Ángela Álvarez y Silvana Estrada

- Mejor álbum vocal pop - Dharma (Sebastián Yatra)

- Mejor álbum vocal pop tradicional - Aguilera (Christina Aguilera)

- Mejor canción pop - empate entre La guerrilla de la concordia de Jorge Drexler y Tacones rojos de Sebastián Yatra

- Mejor fusión / interpretación urbana - Titi me preguntó (Bad Bunny)

- Mejor interpretación reguetón - Lo Siento Bb:/ (Bad Bunny)

- Mejor álbum de música urbana - Un verano sin ti (Bad Bunny)

- Mejor canción de rap / Hip hop - De museo (Bad Bunny)

- Mejor canción urbana - Titi me preguntó (Bad Bunny)

- Mejor álbum de rock - Unas vacaciones raras (Él mató a un policía motorizado)

- Mejor canción de rock - Lo Mejor De Nuestras Vidas (Fito Páez)

- Mejor álbum pop / rock - Los años salvajes (Fito Páez)

- Mejor canción pop / rock - Babel (Fito Páez & Carlos Vives)

- Mejor álbum de música alternativa - Motomami (Digital Álbum) Rosalía

- Mejor canción alternativa - El día que estrenaste el mundo (Jorge Drexler)

- Mejor álbum de cumbia / vallenato - Feliz aniversario (Jean Carlos Centeno)

- Mejor álbum de salsa - Pa’lla voy (Marc Anthony)

- Mejor álbum de merengue y/o bachata - Entre mar y palmeras (Juan Luis Guerra)

- Mejor álbum tropical contemporáneo - Cumbiana II (Carlos Vives)

- Mejor álbum cantautor - Tinta y tiempo (Jorge Drexler)