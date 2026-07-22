Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Lianna y un concierto para volver a lo íntimo y cercano de la música

Entre los invitados se cuentan La Muchacha, Briela Ojeda, El Arkéologo y Mary Hellen.

  • Lianna presentará en Medellín su álbum Estahabilidad, el concierto será en el Teatro Matacandelas este sábado 25 de julio a las 9:00 p.m. FOTO Ana María Fandiño.
    Lianna presentará en Medellín su álbum Estahabilidad, el concierto será en el Teatro Matacandelas este sábado 25 de julio a las 9:00 p.m. FOTO Ana María Fandiño.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 2 minutos
bookmark

Estahabilidad es más que el tercer disco de Lianna, es su vida. El trabajo, lanzado en octubre del año pasado y que se presentará oficialmente este sábado en el Teatro Matacandelas, recorre su relación con la música desde su infancia, viendo cantar a sus papas, hasta hoy, que se ha consolidado como una de las artistas independientes más destacadas del país.

Lea también: De la pista a la industria: la discoteca Perro Negro ahora también es sello disquero

Es un trabajo íntimo, en el que la acompañan algunas de sus amigas más cercanas de la música: La Muchacha, Lalo Cortés, Mary Hellen, Briela Ojeda y Delfina Deb, y todas ellas van a estar en el concierto, menos Delfina, que ese día se presenta en Bogotá. También estarán Dj Lolita y El Arkéologo, que no sólo aparece como productor en el disco, sino que ha colaborado con Lianna varias veces a lo largo de su carrera.

Es un show pensado en tres tiempos, la primera parte será para recorrer el álbum, la segunda es para las canciones infaltables que Lianna ha lanzado a lo largo de su carrera y que se han convertido en himnos para la gente, y la tercera es la más íntima, Lianna y sus amigas estarán cantando acompañadas por un guitarrista. Será un momento cercano, de encuentro, como un abrazo colectivo.

–Quiero que sea un concierto muy íntimo, un poco que la gente sienta que la traje a mi casa, que estamos cantando en la sala, como amigos, y celebrar la música y la buena compañía –dice Lianna.

Para ella la música es un regalo que le dieron sus padres, es algo personal y muy amoroso, y aunque hoy, también su trabajo, se resiste a hacerlo por cumplir. De eso se trata el disco. Estahabilidad: habilidad como sinónimo de estabilidad. Es la música como principio y fin.

Le puede interesar: ¡Rubén Blades viene a Medellín! Conozca la fecha y detalles del concierto de despedida del “poeta de la salsa”

–Quiero celebrar la vida real, la conexión, la cercanía, quiero que cantemos y bailemos para sostener la esperanza, para no dejar de creer que otras cosas mejores son posibles. Este es un trabajo que supone mucho esfuerzo y a veces también, mucho sufrimiento, pero uno está aquí para hacer feliz a la gente, para liberarse y no se puede olvidar nunca de eso –cuenta.

El concierto será a las 9:00 p.m. en el Teatro Matacandelas (Calle 47 # 43-47). Las boletas se consiguen en www.rockallive.co.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Lianna por su álbum Estahabilidad?
El concierto se realizará este sábado a las 9:00 p.m. en el Teatro Matacandelas, ubicado en la Calle 47 #43-47. Será la presentación oficial en vivo del álbum Estahabilidad, publicado en octubre del año pasado.
¿Qué artistas invitados acompañarán a Lianna en el escenario?
Lianna estará acompañada por La Muchacha, Lalo Cortés, Mary Hellen, Briela Ojeda, Dj Lolita y El Arkéologo.
¿Cómo será el concierto?
El espectáculo tendrá tres momentos. El primero estará dedicado al nuevo álbum, el segundo reunirá las canciones más representativas de la carrera de Lianna y el tercero ofrecerá un formato más íntimo, con Lianna y sus invitadas interpretando canciones junto a un guitarrista.

Temas recomendados

Música
Entretenimiento
Eventos
Conciertos
Teatro Matacandelas
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos