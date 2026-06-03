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Ley de la Música fue aprobada en el Congreso: así serán los incentivos e impulso a nuevos talentos

La normativa que pasó a sanción presidencial establece exención de algunos impuestos para los músicos y algunas condiciones para promover nuevos talentos en eventos masivos.

  • La Ley de la Música promueve los nuevos talentos y la equidad de género en eventos masivos. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    La Ley de la Música promueve los nuevos talentos y la equidad de género en eventos masivos. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la Ley de la Música, una iniciativa que busca saldar una deuda histórica con los artistas, compositores y gestores culturales, pasando ahora a sanción presidencial.

El proyecto fue impulsado por los representantes Daniel Carvalho y Juan Carlos Losada y busca introducir herramientas clave para la sostenibilidad financiera de la industria. Su pilar central es la creación del Fondo Cuenta Especial del Sector de la Música, un mecanismo inspirado en el Fondo de Desarrollo Cinematográfico que permitirá reinvertir recursos directamente en la creación, formación, investigación y circulación musical.

Lea también | Ley de la Música: el proyecto que quiere frenar la crisis de los artistas y que fue aprobado en su primer debate

La ley plantea varios beneficios económicos como la exención del IVA en la compra de instrumentos musicales, así como en software y hardware especializados para la creación sonora.

En cuanto a la movilidad de los artistas, se establecen reglas claras para el transporte de instrumentos en aviones como equipaje especial y se promoverán visas especiales para facilitar la circulación internacional de artistas y técnicos.

La normativa también contempla lo relacionado con los derechos de autor introduciendo medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de estos, protegiendo los ingresos de los creadores.

El impulso a los nuevos talentos y el apoyo a la identidad nacional en la Ley de la Música

Uno de los puntos de la ley es el mecanismo para promover la renovación del ecosistema musical. Para garantizar la diversidad, la ley establece que los festivales financiados con recursos públicos deberán incluir al menos un 40% de participación de artistas emergentes (no masivos) y mujeres músicas.

Además, la norma otorga un reconocimiento formal a las músicas tradicionales, vivas y comunitarias, considerándolas esenciales para la identidad nacional y asignándoles incentivos específicos para su protección y divulgación en los territorios.

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Para asegurar que la inversión pública sea efectiva, la ley otorga peso legal al Sistema de Información de la Música (Simus). Esta plataforma permitirá recopilar datos precisos sobre el sector, identificar necesidades reales en las regiones y medir el impacto de las nuevas políticas públicas.

Siga leyendo: Proyecto de ley Patricia Teherán, la iniciativa que busca más espacios para las mujeres en el vallenato

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