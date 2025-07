La colombiana Ali Stone lanzó su nuevo disco y defiende la música como concepto, ¿ya lo escuchó?

El nuevo disco se llama A través del espejo y lo particular de esta historia es que la creatividad de Ali Stone es tan grande que ese mismo 16 de febrero empezó a trabajar en lo que serían las canciones, el concepto, las ideas para los videos y más. Fue como si estuviera escribiendo, de corrido, una tesis, un libro.

Ali pensaba que tras Pandora demoraría en sacar un nuevo disco, pero todo cambió el 16 de febrero de este año, por que le llegó la idea de un nuevo trabajo, “como una epifanía”, nos dice. “Ese día se me ocurrió la idea de partir de la premisa de que Pandora era para mí como verme al espejo, abrirme, y entonces la cuestión ahora era pensar qué pasaba si atravesaba ese espejo y voy al origen, de dónde salió se Afilá, Camaleónica, Lúmina, Seren a (nombre de algunas canciones de Pandora )”.

Otro punto importante fue recibir el impulso de otras mujeres en la industria, “en el momento en que se me ocurrió la historia de este álbum yo estaba trabajando en varios proyectos: con Paty Cantú en su álbum Sagitario –que ya salió– y con Bebe Rexha en una de sus canciones nuevas. Ellas dos eran llenándome de energía positiva y recibir eso me ayudó a canalizar esta inspiración y que todo me saliera de un totazo”.

A través del espejo es un álbum que convierte la introspección en sonido y confirma el poder de la música conceptual. Todo, absolutamente todo está concatenado. No hay nada que no esté pensado, desde los videos, las letras de las canciones y hasta los nombres, que solo son consonantes: “Son letras porque las otras que formarían la palabra desaparecen al atravesar el espejo es casi entrar en otro mundo, y me pareció interesante llevar ese concepto a los nombres, que se fueran todas las vocales pero siempre manteniendo la A al final, la A de Alicia (su nombre de pila y el de Alicia en el país de las maravillas que fue inspiración), que a la vez es la llave maestra que encaja el verdadero significado de todo”.

Es, según la propia Ali Stone, el álbum más ecléctico que ha hecho porque tiene de todo: pop rock, metal progresivo, una con salsa y latin jazz, otra que es puro piano clásico y rock. “Cada canción tenía que reflejar un momento musical en mi vida”, dijo.