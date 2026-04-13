Justin Bieber en Coachella: nostalgia, polémica y un show que dividió al público

La presentación de Justin Bieber en Coachella 2026 dejó una sensación dividida, casi inevitable, entre quienes la vivieron desde la emoción y quienes la leyeron desde la exigencia. Por un lado, está la nostalgia. Después de años sin una presencia constante en escenarios de gran formato, ver a Bieber en Coachella ya es, para muchos, un evento en sí mismo. Para quienes crecieron siendo “Beliebers” entre 2009 y 2017, cualquier gesto que conecte con ese pasado —así sea mínimo— tiene un valor emocional difícil de replicar con producción o técnica. Conozca: Mariachis, salsa y reguetón: así fue la primera presentación de Karol G en Coachella Ahí es donde su decisión de abrir YouTube en pleno show, reproducir sus propios videos y cantar fragmentos cobra sentido. Canciones como Baby dejaron de ser un hit para convertirse en un detonador de recuerdos.

Pero ese mismo gesto es, también, el punto de quiebre. Porque del otro lado está la lectura crítica: la de quienes vieron en ese formato una falta de esfuerzo, especialmente si se compara con otros artistas del festival. En un escenario donde figuras como Sabrina Carpenter apostaron por grandes producciones, coreografías y cambios constantes, o donde Karol G elevó el estándar con una puesta en escena ambiciosa, el show de Bieber pareció ir en dirección contraria.

Más minimalista. Más contenido. O, para algunos, simplemente más pobre.

El contraste se vuelve aún más fuerte cuando se suma un dato clave: Bieber habría recibido cerca de 10 millones de dólares por su presentación. En ese contexto, la expectativa no es solo artística, sino también proporcional al valor del espectáculo. Y ahí es donde el formato “YouTube + karaoke” genera ruido.

No es la primera vez que ocurre. En los Premios Grammy 2026, el artista ya había sido cuestionado por una presentación minimalista —en ropa interior, con pocos elementos— frente a otros shows más elaborados. Es decir, no parece un accidente, sino una “estética”. Entonces la pregunta cambia: ¿es una decisión artística o desinterés?

Hay algo profundamente reconocible en lo que hizo Bieber. Esa escena de abrir YouTube, poner canciones y cantar encima no es ajena: es exactamente lo que muchos hicieron en su adolescencia. Encerrarse en un cuarto, reproducir canciones, simular conciertos, hacer karaoke con amigos. Lea aquí: Karol G y Morat en Coachella 2026: Colombia tiene dos nombres en uno de los festivales más importante del mundo En ese sentido, su presentación también puede leerse como una especie de espejo generacional. Íntimo, simple y emocionalmente funciona bien.

Para quienes conocen su historia, el gesto puede leerse como coherente, incluso auténtico. Pero para nuevas audiencias —acostumbradas a espectáculos más intensos, visuales y sobreproducidos— puede resultar insuficiente o desconectado del estándar actual. Ahí aparece otra idea y en que la que tal vez y solo tal vez este no era un show pensado para todo el público. Quizá era, sobre todo, para quienes crecieron con él. Para quienes entienden el recorrido desde YouTube hasta Coachella. Para quienes no necesitan una gran producción porque el valor de solo verlo cantar es suficiente. Entérese: Karol G gana batalla legal: productores retiran demanda por plagio y ofrecen disculpas públicas

Y ahí se concentra la tensión central: entre lo íntimo y lo comercial; entre la apuesta conceptual y lo que el público espera; entre la libertad del artista para expresarse y la exigencia de un espectáculo acorde al precio y a la competencia en escena. La presentación de Bieber no se puede medir solo en términos de ejecución. Funciona más como una declaración: una forma de decir que ya no está interesado en hacer el show que todos esperan, sino el que él quiere hacer.

¿Por qué Justin Bieber uso Youtube durante su presentación de Coachella?

El uso de YouTube también puede leerse desde otro ángulo. En 2023, Justin Bieber vendió su catálogo musical por cerca de 200 millones de dólares a Hipgnosis Songs Capital, incluyendo derechos sobre más de 290 canciones lanzadas antes de 2021. Desde entonces, la compañía es la que recibe ingresos por la explotación de esos temas en plataformas, radio o licencias. Esto ha alimentado la idea de que Bieber tendría restricciones para interpretarlas en vivo, pero en realidad no es así: el artista puede seguir cantando su repertorio sin impedimentos legales.

Bloque de preguntas y respuestas