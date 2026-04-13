Justin Bieber en Coachella: nostalgia, polémica y un show que dividió al público

La presentación de Justin Bieber en Coachella 2026 dejó una sensación dividida, casi inevitable, entre quienes la vivieron desde la emoción y quienes la leyeron desde la exigencia.
Por un lado, está la nostalgia. Después de años sin una presencia constante en escenarios de gran formato, ver a Bieber en Coachella ya es, para muchos, un evento en sí mismo. Para quienes crecieron siendo “Beliebers” entre 2009 y 2017, cualquier gesto que conecte con ese pasado —así sea mínimo— tiene un valor emocional difícil de replicar con producción o técnica.
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Ahí es donde su decisión de abrir YouTube en pleno show, reproducir sus propios videos y cantar fragmentos cobra sentido. Canciones como Baby dejaron de ser un hit para convertirse en un detonador de recuerdos.