Juanes recibirá homenaje este año en los Premios Nuestra Tierra

Solo basta devolvernos un par de décadas atrás para evidenciar el camino que Juanes abrió –con su música y su cruzada de cantar en español– a las hoy nuevas y exitosas generaciones de músicos paisas y colombianos que triunfan en los grandes escenarios del mundo entero. Eso es innegable. Eso se lo reconocieron hace un par de semanas los Premios Lo Nuestro que le dio el galardón a la Trayectoria y ahora lo hacen los Premios Nuestra Tierra. Puede leer: Juanes anuncia su gira mundial 2026 con más de 50 fechas en todo el mundo Como parte de esos nombres que han hecho grande a la música hecha en Colombia, los Premios Nuestra Tierra decidieron premiar a Juanes como el artista Leyenda de Nuestra Tierra para su edición de este año: “La música colombiana tiene nombres que marcan épocas, pero solo unos pocos logran trascender generaciones, fronteras y corazones”, dijeron desde los premios con este anuncio en el que también destacan el lado altruista de Juanes con la Fundación Mi Sangre, que justo acaba de cumplir 20 años de trabajo en pro del arte y la cultura en el país.

La consigna de Juanes de “se habla español” cruzó fronteras en un momento vital para la música latina y eso resaltan desde la organización de estos galardones: “Juanes se ha mantenido fiel a su esencia y ha llevado el nombre de Colombia a los escenarios más importantes del mundo, construyendo un legado musical que une el rock, el pop y las raíces latinoamericanas con una identidad única. Canciones como A Dios le Pido, La Camisa Negra y Es por Ti, se han convertido en himnos universales, acompañando a millones de personas y consolidándolo como uno de los artistas más influyentes de la música en español”, anotaron. Le puede interesar: Juanes abre su corazón en JuanesTeban, un disco entre la fiesta, la nostalgia y la memoria En los Premios Nuestra Tierra, Juanes ha sido protagonista constante, nominado en múltiples ocasiones como Mejor Artista Rock/Alternativo, Álbum del Año y Canción del Año. “El próximo 14 de mayo, Premios Nuestra Tierra 2026 rinde homenaje a una leyenda que sigue escribiendo no solo su historia, sino la de todos los que se han dejado cautivar por su música y sus letras y que, como él mismo lo ha expresado como filosofía de vida, ‘esto apenas empieza’”.

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