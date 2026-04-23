Juanes recibirá homenaje este año en los Premios Nuestra Tierra

Solo basta devolvernos un par de décadas atrás para evidenciar el camino que Juanes abrió –con su música y su cruzada de cantar en español– a las hoy nuevas y exitosas generaciones de músicos paisas y colombianos que triunfan en los grandes escenarios del mundo entero. Eso es innegable.
Eso se lo reconocieron hace un par de semanas los Premios Lo Nuestro que le dio el galardón a la Trayectoria y ahora lo hacen los Premios Nuestra Tierra.
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Como parte de esos nombres que han hecho grande a la música hecha en Colombia, los Premios Nuestra Tierra decidieron premiar a Juanes como el artista Leyenda de Nuestra Tierra para su edición de este año: “La música colombiana tiene nombres que marcan épocas, pero solo unos pocos logran trascender generaciones, fronteras y corazones”, dijeron desde los premios con este anuncio en el que también destacan el lado altruista de Juanes con la Fundación Mi Sangre, que justo acaba de cumplir 20 años de trabajo en pro del arte y la cultura en el país.