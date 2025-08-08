“No quiero presionarme por hacer lo que la gente dice que funciona”: Juan Duque abrirá Super Concierto de la Feria

Este sábado, uno de los artistas encargados de encender el escenario del Súper Concierto de la Feria de las Flores será Juan Duque. El cantante paisa se presentará en el estadio Atanasio Girardot a las 7:30 p.m., según la programación compartida por los organizadores del evento, que también contará con los shows de Víctor Manuelle, Juan Luis Guerra, Juanes, Blessd, Fuerza Regida y Nelson Velásquez.
EL COLOMBIANO conversó con el intérprete de éxitos como Solcito y Traguita sobre sus más recientes lanzamientos y el momento actual de su carrera.
