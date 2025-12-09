Falleció Jorge Martínez, el vocalista y líder de la banda de rock española Ilegales

El fundador y vocalista de Ilegales murió este martes a los 70 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde estaba ingresado desde hace unos días a causa de un cáncer de páncreas. El fallecimiento de Jorge Martínez fue confirmado en la cuenta oficial de Instagram de Ilegales. Lea también: Murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años “Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de Ilegales, tras varios meses luchando contra un cáncer. Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros. En estos momentos tan duros para su familia y amigos, rogamos compresión y respeto para poder despedirlo en la intimidad. Su legado seguirá resonando siempre. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz”, aseguró la agrupación.

La banda de rock anunció en septiembre la cancelación de todos sus conciertos previstos por tiempo indefinido, debido a los problemas de salud de su líder. El comunicado decía que Martínez debía de someterse a un tratamiento oncológico, lo que obligaba a detener por completo la actividad en directo.

“Con gran pesar debemos anunciar que todos los conciertos previstos de Ilegales quedan cancelados por un tiempo indefinido debido a problemas de salud que afectan a Jorge Martínez, vocalista, guitarrista y líder de la banda. En los últimos días, la situación se ha complicado más, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer. La decisión, tan difícil como inevitable, responde únicamente a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías a recuperarse”, escribieron en ese momento. Lea aquí: Kraken y documental sobre la vida de Elkin Ramírez se presentarán en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en Cuba Ilegales fue creada en la década de los ochenta por Martínez y pasó a la historia del rock en español con canciones como Soy un macarra, Tiempos nuevos, tiempos salvajes y ¡Hola mamoncete!.

En 2010, la agrupación había anunciado su despedida oficial e incluso realizó una gira para decirle adiós a sus fanáticos. Al poco tiempo, Martínez anunció su regreso a los escenarios con la banda Jorge Ilegal y Los Magníficos, y finalmente en 2015 los Ilegales volvieron al ruedo. Lea más: “La música no es un deporte, no hay rivales como en el fútbol. Acá ganan todos”: Los Auténticos Decadentes Su último álbum fue Joven y arrogante, el cual fue lanzado en marzo de 2025. Era con este trabajo discográfico que el vocalista tenía planeado subir a los escenarios hace varios meses. En total, estaban planeados más de veinte conciertos para la última recta final del 2025, los cuales se reprogramarían luego de que Martínez mejorara. “La juventud evidentemente se pierde por una cuestión vital, aunque a mí todavía me queda juventud, y también me queda arrogancia, por supuesto. Cada concierto de Ilegales es lo que debe ser un concierto de rock: un ejercicio de arrogancia. Yo estoy seguro de que lo que estoy ofertando es algo realmente bueno”, le dijo el cantante a El País de España en marzo de 2025, en la que sería una de sus últimas entrevistas.

