Jesse & Joy se separan tras 21 años: Joy revela entre lágrimas su desconcierto por la decisión de su hermano

Un anuncio tomó por sorpresa a la industria musical: Jesse Huerta publicaba un comunicado en sus redes sociales anunciando su decisión de apartarse un tiempo del dúo Jesse & Joy. Su hermana, Joy Huerta, apareció en solitario en una rueda de prensa confirmando la noticia.
La decisión la justificó Jesse aludiendo a la necesidad personal de bajar el ritmo, cuidar de su bienestar físico, mental y emocional, y dedicar más tiempo a su entorno familiar.
Para el músico y compositor, su retiro temporal nace “de un lugar de amor” y del deseo de explorar nuevos horizontes creativos, entre los que resalta un proyecto como solista llamado Jesse and the Supernovas.
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