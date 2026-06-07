Bohemio: el disco con el que Hebert Vargas regresa con música nueva después de 10 años

No todos los artistas tienen los mismos afanes: eso de sacar un disco cada año, sencillos cada semana o estar vigente con nuevas propuestas no debería ser mandato en la industria, por lo menos así piensa el artista vallenato Hebert Vargas, quien hacía 10 años no sacaba música nueva y las razones las explica de manera honesta: “Me demoré porque quería algo especial para la gente, ya había celebrado mis 20 años de carrera, lanzaba algún sencillo, pero no me sentía conforme y las giras y las presentaciones tampoco me dejaban y fueron desgastantes”, le contó el artista vallenato a EL COLOMBIANO. Vargas acaba de lanzar su disco Bohemio, un álbum con 20 canciones nuevas que se mueven en distintos estados emocionales –alejado del despecho como gran protagonista–. “Bohemio nació de mi corazón, porque va con mi personalidad y realmente escogí tema por tema, llevaba dos años trabajando en ello, visitando diferentes regiones del país, conociendo compositores (...) Este fue un esfuerzo grande y fue mi desquite”. Puede leer: Las composiciones de Omar Geles ahora hacen parte de Sony Music Publishing Colombia, ¿qué significa eso? Bohemio conversa sobre las relaciones humanas, los errores, la vulnerabilidad y los momentos en que cambiamos por alguna circunstancia. Reúne colaboraciones con Andy Rivera y Pasabordo y también composiciones de Wilfran Castillo, Alberto “Tico” Mercado, Dago Orozco, Jhon Mindiola, Álex Martínez, María José Ospino, Jorge Valbuena y Rolando Ochoa, quien además participa como acordeonero invitado, pero no es el único porque también en el acordeón están Jimmy Zambrano y Víctor Nain: “A todos ellos les agradezco haberse sumado a este proyecto tan bonito”.

Para Vargas la música es universal y la experiencia le ha enseñado a unirse con la gente que “hace las cosas bien”, pero el vallenato, particularmente es un género que vive intensamente, pero “hay que seguirle trabajando. No desistir porque mucha gente dice que se queda con lo clásico, pero hay ahora muchas propuestas nuevas”. También por eso sintió la necesidad de presentar canciones frescas , “quería hacerlo por satisfacción propia y también por alegrar a un público que tanto lo esperaba y me lo demandaba”.

Medellín, un lugar especial para Hebert Vargas