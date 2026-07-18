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Final del Mundial 2026: a qué hora y dónde ver el show de medio tiempo con Shakira, BTS y Madonna

España y Argentina disputarán este domingo la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York. Además del partido, la FIFA estrenará un histórico show de medio tiempo con Shakira, BTS, Justin Bieber, Madonna, entre otros artistas.

  • Shakira también participó en el espectáculo inaugural del Mundial de 2026, donde interpretó Dai Dai junto al cantante nigeriano Burna Boy. FOTO: GETTY
    Shakira también participó en el espectáculo inaugural del Mundial de 2026, donde interpretó Dai Dai junto al cantante nigeriano Burna Boy. FOTO: GETTY
El Colombiano
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hace 1 hora
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En la final del Mundial 2026, antes de que España y Argentina disputen el título este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York, en el escenario estarán algunas de las figuras más reconocidas del mundo del entretenimiento.

Lea: La inteligencia artificial predijo el marcador de la final entre España y Argentina, ¿quién ganará el Mundial 2026?

Tom Cruise, Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Robbie Williams, Laura Pausini, Jennifer Hudson y Post Malone harán parte de los espectáculos preparados por la FIFA para la ceremonia de clausura y el primer show de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo.

El formato, inspirado en el Super Bowl –el evento que cada febrero marca el cierre de la temporada de fútbol americano en Estados Unidos–, busca convertir la final en un show de alcance global.

La programación comenzará antes del pitazo inicial con una ceremonia de apertura en la que participará Tom Cruise, aunque la FIFA no ha revelado cuál será el papel del actor estadounidense. Su presencia ha despertado expectativa después de la aparición que protagonizó en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando descendió en rápel.

También estarán Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes interpretarán Desire, uno de los himnos oficiales del Mundial. A ellos se sumarán el streamer estadounidense IShowSpeed, uno de los creadores de contenido más seguidos del mundo, y el rapero Post Malone. En esta ocasión, el himno de Estados Unidos será interpretado por la cantante y actriz Jennifer Hudson.

Shakira, la única colombiana en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

El momento más esperado llegará durante el descanso del partido. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la final tendrá un espectáculo de medio tiempo.

El concierto será dirigido por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y reunirá a artistas de distintas nacionalidades y géneros musicales. En el escenario estarán Madonna, Justin Bieber, el grupo surcoreano BTS y la barranquillera Shakira, quien se espera presente nuevamente Dai Dai, su colaboración con el nigeriano Burna Boy que se convirtió en un éxito mundial.

El show contará además con la participación del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y un coro de Nueva York acompañado por Coldplay.

Según la FIFA, el objetivo del concierto es recaudar fondos para programas educativos impulsados junto con la organización Global Citizen.

En cuanto a la duración, los organizadores del torneo aseguraron en un comunicado que el espectáculo respetará el reglamento del fútbol. El descanso tendrá una duración máxima de 15 minutos: 11 estarán destinados a las presentaciones artísticas y el tiempo restante será utilizado para montar y desmontar el escenario, además de revisar el estado de la cancha.

¿A qué hora y dónde ver la transmisión del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

La transmisión comenzará al mediodía con la ceremonia de clausura y a las 2:00 p. m. hora Colombia iniciará el partido entre España y Argentina.

Si el encuentro transcurre sin incidentes, la hora estimada para el inicio del espectáculo de medio tiempo es de 02:45 de la tarde a 03:00 de la tarde.

La transmisión para Colombia estará disponible a través de DSports en DirecTV, Disney+, Paramount+ y otras señales de streaming con derechos oficiales.

Además, canales internacionales como Telemundo (en español) y FOX Sports (en inglés) confirmaron la emisión en vivo para Latinoamérica. En el caso de Colombia, Caracol Televisión, el Canal RCN y Win Sports también cuentan con los permisos de transmisión.

Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora será el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?
El espectáculo de medio tiempo está previsto para comenzar entre las 2:45 p. m. y las 3:00 p. m. (hora de Colombia), siempre que el partido entre España y Argentina transcurra sin interrupciones que modifiquen el cronograma. La FIFA informó que el show durará 11 minutos y que el descanso completo no superará los 15 minutos reglamentarios.
¿Dónde ver en Colombia la final del Mundial 2026 y el show de medio tiempo?
En Colombia, la final del Mundial 2026 y el espectáculo de medio tiempo podrán verse por Caracol Televisión, Canal RCN y Win Sports. También estarán disponibles en DSports (DirecTV), Disney+ y Paramount+, además de otras plataformas con derechos oficiales de transmisión.
¿Quiénes se presentarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?
El espectáculo reunirá a Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS como artistas principales. También participarán el director de orquesta Gustavo Dudamel, un coro de Nueva York acompañado por Coldplay y, antes del partido, figuras como Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, Jennifer Hudson, Post Malone, Nicole Scherzinger e IShowSpeed durante la ceremonia de clausura.

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