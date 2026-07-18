Final del Mundial 2026: a qué hora y dónde ver el show de medio tiempo con Shakira, BTS y Madonna

En la final del Mundial 2026, antes de que España y Argentina disputen el título este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York, en el escenario estarán algunas de las figuras más reconocidas del mundo del entretenimiento.

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Tom Cruise, Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Robbie Williams, Laura Pausini, Jennifer Hudson y Post Malone harán parte de los espectáculos preparados por la FIFA para la ceremonia de clausura y el primer show de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo.

El formato, inspirado en el Super Bowl –el evento que cada febrero marca el cierre de la temporada de fútbol americano en Estados Unidos–, busca convertir la final en un show de alcance global.

La programación comenzará antes del pitazo inicial con una ceremonia de apertura en la que participará Tom Cruise, aunque la FIFA no ha revelado cuál será el papel del actor estadounidense. Su presencia ha despertado expectativa después de la aparición que protagonizó en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando descendió en rápel.

También estarán Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes interpretarán Desire, uno de los himnos oficiales del Mundial. A ellos se sumarán el streamer estadounidense IShowSpeed, uno de los creadores de contenido más seguidos del mundo, y el rapero Post Malone. En esta ocasión, el himno de Estados Unidos será interpretado por la cantante y actriz Jennifer Hudson.