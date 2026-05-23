60 años de un sueño: esta es la historia del Estudio Polifónico de Medellín

Alberto Correa dice que se hizo músico por el oratorio El Mesías. Soñaba con dirigir el Aleluya, el coro más famoso de la obra compuesta por Georg Fiedrich Handel en 1741. El sueño se cumplió por fin el 22 de mayo de 1974, cuando la presentó por primera vez en el Teatro Pablo Tobón Uribe con el coro El Estudio Polifónico, que había fundado seis años antes, acompañados por la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Medellín.
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“Este primer Mesías significó la realización de un sueño de la niñez. Recuerdo muy vivencialmente cada uno de los momentos de preparación y el concierto que ha sido inolvidable para mí”, escribió Alberto en su autobiografía, Un viaje a la armonía total.
En el camino para hacer realidad su sueño, Correa fundó dos de las instituciones más importantes para el desarrollo de la música sinfónica en la ciudad: el Estudio Polifónico, que este año cumple 60 años, y la Orquesta Filarmónica de Medellín, que cumplió 43. Allí, en estos años, han empezado a hacerse realidad los sueños de montones de músicos y directores que vinieron después.
–Alberto es un héroe, es un quijote, es un visionario, un luchador. Es muy difícil ponerlo en poquitas palabras. Es una persona con una claridad y una voluntad impresionantes. Increíble que una persona así haya nacido en esta tierra y haya decidido hacer este tipo de cosas, porque es que si no seguiríamos en ese desierto cultural, no habría ni filarmónica, ni Estudio Polifónico –dice Tatiana Pérez-Hernández, una de las directores jóvenes más talentosas de su generación y quien asumió la dirección titular del coro hace un par de años.
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Alberto Correa Cadavid nació el 2 de julio de 1942 en Medellín. Hijo de Tulio Correa Fernández y Graciela Cadavid Gómez, es el cuarto de nueve hermanos que se criaron en una casona ubicada en Calibío con Cundinamarca, diagonal al que entonces era el Palacio Municipal y hoy es el Museo de Antioquia.
Su abuelo materno, don Ernesto Cadavid Gómez, ingeniero de la Escuela de Minas, fue parte de la construcción del Ferrocarril de Antioquia. Su tío materno, Benjamín, es el mismo Don Benjamín que acompañó al escritor y filósofo envigadeño Fernando González en sus aventuras del Viaje a Pie.