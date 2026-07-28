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El tiple celebra 30 años de su encuentro más importante con entrada libre en Envigado e Itagüí

El Encuentro Nacional del Tiple llega a su edición 30 con una programación gratuita que incluye conciertos, galas, concursos y un cierre masivo en el parque principal de Envigado. El evento se realiza del 30 de julio al 2 de agosto en Envigado e Itagüí.

  • El tiple, instrumento autóctono nacional de Colombia declarado por ley en 2005, es el protagonista del Encuentro Nacional organizado por Cortiple desde 1996 en Envigado, Antioquia. FOTO cortesía
    El tiple, instrumento autóctono nacional de Colombia declarado por ley en 2005, es el protagonista del Encuentro Nacional organizado por Cortiple desde 1996 en Envigado, Antioquia. FOTO cortesía
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

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hace 2 horas
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El Encuentro Nacional del Tiple llega este año a su trigésima edición con una programación que se extiende del 30 de julio al 2 de agosto entre Envigado e Itagüí, dos municipios del área metropolitana de Medellín. Todos los eventos son de entrada libre sin boleta.

La Corporación Encuentro Nacional del Tiple, Cortiple, con sede en Envigado, organizó la primera edición en 1996 con una premisa que ha mantenido durante tres décadas: el evento no es una competencia, es un espacio de encuentro, fraternidad y muestra académica.

El objetivo nunca ha sido coronar a un ganador, sino convocar a los intérpretes del instrumento de todos los rincones del país para compartir saberes, estilos y formas de ejecución.

El tiple fue declarado instrumento autóctono nacional de Colombia mediante la ley 997 de 2005, y sus prácticas e interpretación en Envigado fueron reconocidas como patrimonio inmaterial de la nación mediante la ley 2413 de 2024. La versatilidad del instrumento permite su ejecución en varias modalidades: melódico, solista o acompañante, tiple grave o tiple requinto, en versiones instrumentales o vocales.

Esta edición reunirá intérpretes y cultores llegados desde el Huila, el Quindío, Santander, Bogotá y varios municipios antioqueños. El evento también contará con dos invitados internacionales: el tiplista pereirano Fabián Gallón, radicado en Boston, Estados Unidos, y el dueto Hermanos Colón Zayas, de Puerto Rico.

Como ha sido costumbre en el Encuentro, también participarán músicos que interpretan cordófonos afines al tiple de otros países: el cuatro venezolano y puertorriqueño, el tres cubano, el charango boliviano y el cavaquiño y la viola brasileña, entre otros.

La programación incluye la ceremonia inaugural, el gran concierto Cortiple 30 años en Itagüí, un concierto en homenaje a Pedro Morales Pino en conmemoración de los 100 años de su fallecimiento, la Gala colombiana e internacional del tiple, la Gala infantil y juvenil, el Encuentro nacional de tiplistas, el concierto Orígenes en el parque cultural Otraparte —donde nació la Corporación—, el Concurso nacional de composición de obra para tiple y el Concurso de pintura infantil.

Lea también: Chayanne anunció concierto en Medellín: conozca todos los detalles

El cierre del evento será el domingo 2 de agosto con Tiples al Parque en el parque principal de Envigado, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con la participación de la totalidad de los artistas invitados al Encuentro. Morales Pino, a quien la programación rinde homenaje en esta edición, es considerado el padre de la música andina colombiana y su legado atraviesa la historia del tiple como ningún otro compositor del siglo XX.

La programación completa puede consultarse en www.cortiple.com.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo es el Encuentro Nacional del Tiple?
El Encuentro Nacional del Tiple celebra su edición número 30 con una programación distribuida en varios días entre Envigado e Itagüí, con conciertos y actividades abiertas al público.
¿La entrada al Encuentro Nacional del Tiple tiene costo?
No. La programación anunciada para la celebración de los 30 años incluye actividades gratuitas en diferentes escenarios culturales.
¿Por qué el tiple es importante en Colombia?
El tiple es uno de los instrumentos más representativos de la música andina colombiana y forma parte del patrimonio cultural del país, siendo protagonista en géneros como el bambuco, el pasillo y la guabina.

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