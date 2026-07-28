Cali activa dispositivo de seguridad ante posible posesión de Abelardo en la ciudad; ya hay lugar para el evento

Mientras el Congreso de la República define si autoriza o no el traslado de la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, de Bogotá a Cali, la administración distrital ya comenzó los preparativos para recibir el acto oficial.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció la activación de un dispositivo especial de seguridad que incluye la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y un trabajo coordinado con las autoridades locales, departamentales y nacionales.
La ceremonia, de ser aprobada por el Legislativo, se llevaría a cabo en la Arena USC, escenario escogido para albergar el evento.
Ante esa posibilidad, el mandatario caleño aseguró que la ciudad ya se encuentra articulando esfuerzos con la Gobernación del Valle del Cauca, la Fuerza Pública y el gobierno entrante para garantizar que la jornada transcurra sin alteraciones del orden público.
“Para nuestra ciudad, nuestro departamento y nuestra región, esto es un hecho histórico que la posesión del presidente de Colombia ocurre aquí en Cali. Por eso estamos coordinados desde el primer momento con la Gobernación, con la Fuerza Pública y con las autoridades nacionales, con el gobierno entrante”, afirmó Eder.
El alcalde insistió en que la Alcaldía respetará el derecho a la protesta, siempre que las manifestaciones se desarrollen dentro del marco de la ley.