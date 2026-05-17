Dyango, gran exponente de la música de plancha, viene a Medellín y aún no piensa en el retiro

De la “música de plancha” que se hizo famosa en Medellín entre los años 80 y 90, hay un artista muy protagonista. Un hombre de voz ronca, rasgada, casi que adolorida y completamente emocional que hizo parte de la vida de muchos, que sonó en la radio pegando un éxito tras otro y que venía constantemente a presentarse a Colombia. Recuerdo haberlo visto en vivo, era el favorito de mi madre; ella nunca se perdió un concierto suyo en Medellín. Dyango fue la voz de tantos corazones enamorados y afligidos con canciones como Esta noche quiero brandy, Corazón mágico, Esa mujer, Hay algo en ella, Cuando quieras, donde quieras, Si la vieras con mis ojos o El primer beso. Puede leer: Shakira donará todas las ganancias de “Dai Dai”, canción del Mundial 2026, para educación infantil “Esas son canciones que sí o sí tengo que interpretar, la gente siempre me las pide”, le cuenta a EL COLOMBIANO desde Argentina –país en el que se encuentra de gira–. “Fíjate bien, yo tengo canciones nuevas, pero la gente no te deja cantar otra cosa que no sean las canciones populares”, precisa.

En esta gira que se llama Su amigo Dyango Tour también pasará por Colombia. Se presentará el próximo sábado 23 de mayo en Barranquilla, luego pasará a Cali y en Medellín tendrá dos fechas en el Teatro de la Universidad de Medellín: el 27 y el 30 de mayo. Dyango tiene 86 años y dice tener energía y fuerzas para seguir parado en un escenario. En el retiro, como ya han hecho algunos de sus colegas como José Luis Perales, Joan Manuel Serrat o Joaquín Sabina, ni siquiera ha pensado. Le puede interesar: ¡Al nivel de Michael Jackson y Aerosmith! Karol G, la 8.ª artista en recibir Premio a la Excelencia Artística en los AMAs “Fundamentalmente es el amor que siento por la música. No sabría hacer otra cosa que la música y estoy tan relacionado con esto que tengo que hacerlo. Y después, el público que se ha portado tan bien conmigo, que me han dado tanto amor. Sería como infiel abandonar y claro tendré que abandonar en algún momento, tengo 86 años, pero eso será cuando Dios quiera y ya no pueda cantar y ahí diré ‘no puedo más’, pero mientras pueda, aquí voy a estar al pie del cañón”, sentencia.

Le pregunto cómo se cuida la voz –esa tan rasposa y fuerte– tras tantos años de carrera y confiesa que no hace mucho, “he usado últimamente nebulizador (para mantener húmedas las cuerdas vocales) , pero para mi no ha sido tan importante la voz, porque siempre me ha salido así. Para mí lo más importante es el sentimiento, cómo hago sentir al público”. Y en esta gira ha visto a los fanáticos de siempre, de tantos años, pero también gente muy joven, que quizá ni había nacido cuando salieron sus canciones (en 1975 estaba ya sonando Alma, corazón y vida, por ejemplo). “Es una gloria bendita para mi que en cada show que estamos dando no quede ni una boleta. Y sé que muchos pensarán: ¿qué hace este hombre en el escenario? Y yo siento que la gente que me va a ver lo agradece y yo más”. Le puede interesar: U2 sorprendió a sus fans en México con grabación de su nuevo video en el balcón de una casa: estas son las primeras imágenes Y a pesar de los años, las más de 50 décadas de carrera y la cantidad de éxitos no deja de sentir ese “cagazo” (nervios), en las primeras 4 o 5 canciones. “Pero cuando ves que todo va bien, que todo funciona, que los músicos están tocando bien, entonces es cuando empieza a aparecer el cantante tranquilo”, cuenta. Antes de despedirnos le muestro una página de EL COLOMBIANO de una entrevista que nos dio el 20 de mayo de 1988, hace casi 38 años. “Era guapo de joven”, anota entre risas y luego lee la frase que nos dijo en ese momento: “La música y el amor son lo más bonito que Dios nos ha puesto en la Tierra”. Sin dudarlo dice inmediatamente: “Es cierto y lo sigo pensando. La música te llena el espíritu, el alma, todo y para mi, concretamente, lo ha sido todo, ha sido mi vida entera”, concluyó.