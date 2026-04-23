A la cárcel por agredir sexualmente a mujer embarazada en Medellín; el ataque terminó en aborto

Brayan Andrés Cano Cano, de 21 años de edad, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de agredir sexualmente a una mujer embarazada en Medellín, el pasado 16 de abril.

Según la investigación de la Unidad de Reacción Inmediata URI, ese día la víctima pasó frente a la casa del supuesto agresor. Este, al verla, habría acudido a la violencia y la fuerza para ingresarla a las malas a su vivienda, donde le propinó varios golpes e incluso, intentó agredirla sexualmente.

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Tras los hechos y de acuerdo con el informe de Policía Judicial, la mujer embarazada, que tenía 9 semanas de gestación, sufrió un aborto.

Los vecinos del sector donde aconteció lo sucedido fueron quienes entregaron a Cano Cano a las autoridades. Si bien durante las audiencias el señalado agresor fue imputado por el delito de acto sexual violento, este no aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.