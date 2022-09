Ahora Dálmata está de vuelta c on el álbum “Happiness”, un trabajo en el que cada uno de los temas están conectados y van contando una historia. “Resume toda mi experiencia de vida, tanto profesional como personal”, cuenta el músico radicado hace varios años en Medellín.

El retiro y el regreso

Su nombre había desaparecido del mapa musical, aunque en silencio seguía haciendo música, produciendo para otros, entre ellos para Andy Rivera y el mismo Sebastián Yatra, con el sencillo Sutra.

Relata que se retiró por motivos personales que debía arreglar, “toqué fondo en ciertas cosas, tenía mis problemas psicológicos que traía de niño y comenzaron a hacerme daño. Me vi obligado a parar porque ya no podía trabajar bien, no tenía buena comunicación, estaba muy mal de los nervios y me estaba refugiando en lo que no era. Dios me abrió un camino y lo aproveché”, contó el puertorriqueño en entrevista con EL COLOMBIANO.

Su vuelta al panorama musical como intérprete lo venía maquinando desde hace tiempo, pero fue durante la pandemia que maduró la idea y trabajó en su nuevo proyecto. “Ya no tengo el ego del artista top, eso ya lo superé, por eso no he querido buscar otros colegas para que me apoyen, sino que quiero hacerlo yo mismo, porque lo sé hacer, teniendo el control de mi carrera y la libertad creativa”, dice Dálmata.