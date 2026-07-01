Chichí Peralta recibirá el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2026

La Academia Latina de Grabación anunció que el cantante dominicano será reconocido con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2026, considerado como uno de los galardones más relevantes entregados durante la ceremonia que celebra lo mejor de la música latina.

Al igual que Peralta, Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs y Daniela Mercury recibirán este reconocimiento por sus trayectorias que han llevado los ritmos del Caribe a escenarios y audiencias alrededor del mundo.

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“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical”, afirmó en un comunicado Manuel Abud, CEO de la Academia.

Por su parte, Peralta, por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, agradeció a esta organización por el premio que celebra sus más de 35 años de carrera. “De verdad es un honor que nos hacen y tenemos el compromiso de hacer lo mejor para que la historia continúe. Vienen cosas nuevas, discos nuevos”, aseguró el artista.