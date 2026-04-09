Desde Queen hasta Chappell Roan: esta es la playlist con la que despiertan a los astronautas de Artemis II

En el espacio no hay sentido del tiempo, por lo menos no hay la precisión que existe en la tierra de las horas de luz y oscuridad que ayudan al hombre a controlar su reloj circadiano, el mecanismo biológico interno de 24 horas que regula los ciclos de sueño-vigilia, la liberación de hormonas, la temperatura corporal y la digestión.

Para poner un ejemplo, la Estación Espacial Internacional da una vuelta alrededor de la Tierra en una hora y media; “eso significa que dan casi 18 vueltas en un día, es decir ven 18 amaneceres, no hay ciclo circadiano que sostenga ese estímulo de luz y oscuridad y por eso se necesita tener unos horarios estrictos de descanso para mejorar las condiciones de vida de los astronautas”, explica la astrónoma Malory Agudelo, divulgadora de El Planetario de Medellín.

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Por eso a los astronautas de la misión Artemis 2 les pasa algo similar y como no tienen noción del día y la noche reciben desde la Tierra una ayuda extra. Al tiempo en que ellos están en el espacio, hay en Tierra varias salas de control; una de ellas es la encargada de despertarlos con música todas nuestras “mañanas”.

Justo la Nasa compartió la playlist de canciones oficiales que Control de Misión –así se llama la sala que los despierta desde la Tierra– ha reproducido para su Wake-Up Call, el llamado a despertar para los astronautas de Artemis 2 a lo largo de su misión. “Cada canción fue elegida por la tripulación, continuando una tradición que comenzó hace más de 50 años”.