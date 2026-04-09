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Desde Queen hasta Chappell Roan: esta es la playlist con la que despiertan a los astronautas de Artemis II

La Nasa compartió la playlist con la que están despertando a los astronautas cada mañana.

  • La camaradería y el compañerismo es muy importante en este tipo de misiones en que los cuatro astronautas viajan en un espacio muy reducido que deben compartir a diario. FOTO Cortesía Nasa
    La camaradería y el compañerismo es muy importante en este tipo de misiones en que los cuatro astronautas viajan en un espacio muy reducido que deben compartir a diario. FOTO Cortesía Nasa
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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En el espacio no hay sentido del tiempo, por lo menos no hay la precisión que existe en la tierra de las horas de luz y oscuridad que ayudan al hombre a controlar su reloj circadiano, el mecanismo biológico interno de 24 horas que regula los ciclos de sueño-vigilia, la liberación de hormonas, la temperatura corporal y la digestión.

Para poner un ejemplo, la Estación Espacial Internacional da una vuelta alrededor de la Tierra en una hora y media; “eso significa que dan casi 18 vueltas en un día, es decir ven 18 amaneceres, no hay ciclo circadiano que sostenga ese estímulo de luz y oscuridad y por eso se necesita tener unos horarios estrictos de descanso para mejorar las condiciones de vida de los astronautas”, explica la astrónoma Malory Agudelo, divulgadora de El Planetario de Medellín.

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Por eso a los astronautas de la misión Artemis 2 les pasa algo similar y como no tienen noción del día y la noche reciben desde la Tierra una ayuda extra. Al tiempo en que ellos están en el espacio, hay en Tierra varias salas de control; una de ellas es la encargada de despertarlos con música todas nuestras “mañanas”.

Justo la Nasa compartió la playlist de canciones oficiales que Control de Misión –así se llama la sala que los despierta desde la Tierra– ha reproducido para su Wake-Up Call, el llamado a despertar para los astronautas de Artemis 2 a lo largo de su misión. “Cada canción fue elegida por la tripulación, continuando una tradición que comenzó hace más de 50 años”.

En esta playlist figuran canciones clásicas como Under Pressure de Queen, también escrita por David Bowie; Pink Pony Club de Chappell Roan, Working Class Heroes de Ceelo Green; Green light de John Legend con André 3000, Good Morning de Mandisa y TobyMac y Tokyo Drifting de Glass Animals & Denzel Curry. Los artistas han recibido con sorpresa el saber que sus canciones han hecho parte de una mision tan histórica y han hecho comentarios en sus redes sociales, como es el caso de Denzel Curry quien a través de su cuenta en X se autoproclamó “el primer rapero reproducido en el espacio”. O John Legend que compartió una historia en su cuenta de Instagram con la noticia de la playlist y la frase: “Ya está listo... ¡de verdad!”.

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La Nasa compartió la playlist, para que la escuche completa, en su cuenta de Spotify Nasa y se llama Artemis II Wake-up songs.

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