Bad Bunny en Medellín: esta es la millonaria cifra que dejarán los tres conciertos del artista

Este viernes, el cantante puertorriqueño regresará a Medellín con DeBÍ TiRAR MáS FoTOS World Tour. El 23, 24 y 25 de enero, Bad Bunny ofrecerá tres shows en el Estadio Atanasio Girardot, con los que se inaugurará el calendario de eventos de entretenimiento de la capital antioqueña.

Estos espectáculos serán los únicos que dará el artista en Colombia en el marco de esta gira, que cuenta con 57 fechas y que también pasará por Europa, Asia, Oceanía y Norteamérica. La demanda masiva de los conciertos –que convirtieron a Bad Bunny en el primero y único cantante en lograr sold out en tres fechas en menos de 24 horas en Colombia– dejará una multimillonaria suma de dinero para Medellín.

De acuerdo con datos del Sistema de Inteligencia Turística de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, los shows generarán aproximadamente 36,1 millones de dólares. Esta cifra proviene de los gastos que se proyecta realizarán los turistas que visitarán la ciudad durante ese fin de semana.

“Más de 40.000 personas asistirán a los eventos diariamente y, adicional a eso, esperamos una ocupación hotelera del 65%. Durante este 2026 tenemos un gran calendario de eventos y de entretenimiento para la ciudad”, aseguró Ana María López, secretaria de Turismo y Entretenimiento.