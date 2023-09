“Nosotros creo que de las primeritas veces que salimos de Bogotá fue a tocar al Carlos Vieco junto a Juanita Dientes Verdes, Medellín es símbolo de muchas cosas y ahora con toda esa música urbana, que puede que no sea la que a uno más le guste, la ciudad sigue siendo un epicentro musical muy tremendo”, dice Andrea Echeverri sobre este nuevo encuentro en la ciudad.

El Dorado

Tras el relanzamiento de El Dorado, del que hace poco estrenaron la nueva versión de Mujer Gala —esta vez en compañía de Rubén Albarrán, de Café Tacvba— y de tocar en Londres, París, Berlín y en varias ciudades en España, preparan nuevos lanzamientos y un viaje a Canadá.

“Con Mujer Gala se nos salió el punk noventero, quedó muy bonita, poderosa, fue increíblemente hermoso tocarla con Rubén”, anota Héctor Buitrago, que ahora se conoce como Conector.

Le recomendamos: Lanzan canción inédita de Juan Gabriel siete años después de su muerte

Al preguntarle a ambos músicos por sus temas preferidos, por esas canciones que llevan en el corazón, Andrea dice que Héctor siempre defiende y pone en los play list: Rompecabezas y Luz Azul, Siervo sin tierra y Sueños del 95, mientras que las de ella son Mujer Gala, que es la preferida de su hijo, y Meditacielo y Piernas.

“Es chévere defender lo nuevo, porque como dice Mick Jagger la gente solo quiere Satisfaction, y eso es terrible, yo que he tenido épocas rebeldes Florecita rockera me parece harta, pero después uno ve la felicidad que esa canción produce entonces una la toca, pero es muy harto que uno se suba al escenario y siempre pidan Florecita, es que no se saben otra”, cuenta la vocalista.

Sobre la tendencia actual de la industria musical, en la que un artista lanza canción cada tres o cuatro semanas, Andrea dice que eso la abruma, que sus “gustos siguen anclados en el pasado”, que prefiere los álbumes.

Lea también Tienen más de 80 años y quieren seguir cantando, no quieren giras de despedida

La historia

Con 31 años en la escena del rock nacional y la nostalgia que generan sus canciones, ellos insisten en producir nuevos temas. “Para sentirme viva y feliz tengo que estar haciendo cosas, no pensando en lo ya logrado, peleando para que no sigan oyendo lo viejo, sino lo nuevo”, apunta Andrea.

Sobre el peso que tiene Aterciopelados en la historia de la música colombiana, Héctor anota que al principio estaban pendientes del éxito, de las giras, de los reconocimientos, de MTV y los Grammy, pero que ahora están enfocados en el futuro, sin olvidar “que hemos recorrido un largo y fructífero camino en la música, Lo importantes es no perder las ganas de crear cosas nuevas”.

Le puede interesar: ¿Por qué la música de plancha y sus artistas siguen tan vigentes?

A los largo de estas tres décadas suman 11 álbumes:

Con el Corazón en la Mano (1993)

El Dorado (1995)

La Pipa De La Paz (1996)

Caribe Atómico (1998)

Gozo Poderoso (2000),

Evolución (2002)

Oye (2006)

Río (2008)

Reluciente, Rechinante y Aterciopelado (2016)

Claroscura (2018)

Tropiplop (2021)

Han sido ganadores de tres Latin Grammys por sus discos Gozo Poderoso, en 2001; Oye, en 2007, y Claroscura, en 2018, además ser nominados en seis ocasiones a los Grammy Awards.