Arcángel anuncia concierto en Medellín, ¿cuándo será?

El cantante de reguetón realizará una gira mundial que arranca en mayo en España. Con La Octava Maravilla World Tour visitará diez países de Latinoamérica en el segundo semestre de 2026.

  • Arcángel fue uno de los invitados al concierto de Bad Bunny en enero de 2026 en Medellín. FOTO: Tomada de @arcangel en Instagram
    Arcángel fue uno de los invitados al concierto de Bad Bunny en enero de 2026 en Medellín. FOTO: Tomada de @arcangel en Instagram
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El cantante de reguetón reveló que ofrecerá un show en Medellín el 5 de septiembre de 2026 en el marco de su gira La Octava Maravilla World Tour. Arcángel se presentará en el Estadio Atanasio Girardot, donde el 24 de enero cantó junto a Bad Bunny.

Lea aquí: Carlos Vives presenta “El último disco” y explica por qué no será el final

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene más de 18 millones de seguidores, el intérprete de temas como Pa’ que la pases bien y Sigues con él, anuncio que realizará un tour mundial para celebrar los 20 años de su trayectoria musical.

En total, dio a conocer 18 fechas confirmadas en Europa y Latinoamérica. La Octava Maravilla World Tour iniciará el 13 de mayo en Barcelona, España, y en julio llegará a Latinoamérica. Ecuador, México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala y Costa Rica son los países en los que se presentará Arcángel en 2026.

“La única Maravilla que anda, canta y le llega donde tu estás!!! Vamos a celebrar juntos mi 20 Aniversario!!! Nos vamos de gira!!! Mas fechas por anunciar!!!”, escribió el cantante en la publicación.

Hasta ahora, Medellín será la única ciudad de Colombia que el artista visitará este año. En 2025, Arcángel hizo parte del line up del festival La Solar y en noviembre de 2024 se presentó en el Coliseo Medplus en Cota, Cundinamarca.

¿Dónde comprar las boletas para el concierto de Arcángel en Medellín?

La preventa de las boletas para este show será el 3 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana para clientes del Banco Falabella. El 5 de marzo a las 10:00 de la mañana iniciará la venta general en el sitio web oficial de Tickermaster. El precio de las entradas van desde los 120.000 pesos hasta 841.000 pesos con servicio incluido.

Siga leyendo: “No creemos en la inmediatez”: Vic Deal y la madurez del rap hecho en Medellín

Utilidad para la vida