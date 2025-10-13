Altavoz: así fueron los tres días de guitarras, reencuentros y energía alternativa

El rugido de las guitarras volvió a sentirse en el Estadio Cincuentenario y en Parque Norte. Este puente festivo, Medellín vivió tres días de música en los que el público, la lluvia y el sol fueron protagonistas del mismo espectáculo. La edición número 22 del Festival Internacional Altavoz reunió a más de medio centenar de agrupaciones locales y extranjeras, y demostró que el pulso del rock, el punk y el metal sigue firme en la ciudad.
El sábado abrió con cielo encapotado y agua persistente. La gente llegó de todos modos, cubierta con impermeables, ruanas o chaquetas negras. Entre el barro, las luces del escenario iluminaron muchos rostros que no se movieron un milímetro ante el frío, mientras unos pocos mantuvieron la energía para un par de pogos.
“Yo llegué más o menos a las siete y no paró de llover en toda la noche”, contó a EL COLOMBIANO Andrea Marín, una de las asistentes. “Pero la energía de los jóvenes era increíble, saltando y mojándose. Creo que eso es lo mantiene vivo a Altavoz, la posibilidad de ver bandas de calidad sin tener que pagar un gran concierto”.