“Que empezando el año se nos ocurrió ir a tocar a cuanto lugar no hubiéramos ido o que hace mucho no íbamos de Colombia y eso cambió todo. Empezamos a tocar como locos y tocó parar lo del álbum, pero igual habíamos empezado a hacer temas”.

No se merece si no es el lugar, a la vista de todos, el logro es de todos, de la familia también...

“Yo lo hablaba con Kaztro y los parceros más cercanos, les decía, qué chimba esa sensación tan nueva de sentir que las cosas sí cambian. Yo no conocía eso. Duramos muchos años sintiendo que las cosas no cambian, pero cuando empiezan a cambiar, empiezan a cambiar para tu familia, para tu barrio, para tus amigos, para tu grupo, para tu entorno, para el rap de la ciudad, para el rap del país, como que se sienten los cambios. Unos más pequeños que otros, pero usted los ve, los puede palpar.

“Pero ahí la grandeza se mide de otra manera. Nosotros nunca dimos el brazo a torcer. Nosotros la hicimos. Nosotros y la gente. Nosotros y las canciones que hicieron que esa gente se sintiera parte de algo, porque lo poderoso de esto es eso. Hay gente que escucha mucho a un artista, pero no va a sus conciertos y ahí es donde está el poder. Lo que la gente siente de verdad, por lo que uno ha escuchado y ha leído, es que el verdadero poder final de las canciones está ahí, en los conciertos. Entonces llevar esto al punto de llenar el Movistar con 14 mil personas... No sé en qué momento nos metimos en esta película y la llevamos hasta allá”.

Pero ese triunfo no se transforma en ese falso discurso de los sueños se cumplen, la pobreza es mental...

“Solo porque a nosotros nos pasó no podemos salir a vender ideales falsos. Nosotros venimos de abajo de verdad y sabemos que mucha gente se murió esperando ese sueño. Lo que hemos tratado nosotros de hacer con lo que nos pasa, es no vender esa falsa ilusión de que todos lo van a lograr. Chimba si usted quiere hacerle ver a todo el mundo que la va a lograr, pero usted sabe que en el fondo está mintiendo cuando dice eso. El que dice eso está hablando por el 1% de este país. No hay que vender ideales falsos. Nosotros llevábamos muchos años mirando al techo, pensando que lo bueno no nos pasaba a nosotros.”

¿Ustedes cómo creen que lograron llegar hasta aquí? ¿Cómo se lo explican?

“Hay un montón de cosas que a uno se le escapan y hay otras que la gente podría resumir mejor que uno, porque ellos lo están viviendo desde ese lado, como de afuera.

Pero yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a hacer rap, sentimos el cariño de la gente rápido. Era poquita gente, pero sintieron algo, escucharon algo que los conectó. Y en la medida que nos fuimos metiendo y untando más de esto, empezamos a ver la fragilidad de la vuelta, que la mayoría de los eventos eran gratuitos y si era pagando iban muy poquitos”.

Entonces...

“Empezamos a estudiar, no solo el rap, sino la escena. Y una de las cosas que empezamos a hacer, paso a paso, fue ir a tocar a Altavoz y a esas vueltas que seguían siendo gratuitas, usarlas de plataforma, empezar a mover los discos y a crear un público ahí, que nos viera y nos escuchara mucha gente y crecer desde ahí”.