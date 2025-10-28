La UdeA y el Metro de Medellín entregaron nuevo mural en homenaje a Miguel Valencia

Desde este martes, al bajar el tramo de escaleras del Metro que conduce a la entrada de la Universidad de Antioquia, se puede ver cómo lo que antes era un muro gris, ahora es un homenaje a la vida de Miguel Valencia, “el periodista de tiza en mano” que por más de 50 años se encargó de mantener informada a la comunidad universitaria.

La nueva obra de arte, producto de una colaboración entre el Alma Máter y el Metro de Medellín, tiene dos lados: en uno de ellos reza “El día más bello, hoy”, una de las frases que solía escribir Miguel en sus tableros, y en el reverso está su rostro, su nombre completo, el año en que nació y en el que murió.

Valencia, uno de los personajes más entrañables de la Universidad, falleció el 11 de octubre, luego de presentar problemas de salud y haber estado hospitalizado en la Unidad Intermedia de Castilla. Al día siguiente de su muerte, fue en esos tableros que le servían de periódico que se informó sobre la noticia del deceso.

Como le contó él mismo a EL COLOMBIANO en una entrevista, en 1968 fue que comenzó a ubicarse a las afueras de la universidad. Y por el valor de su tarea cotidiana es que desde antes de su muerte, tanto la institución educativa, como el Metro, tenían en mente realizar un mural en forma de homenaje.