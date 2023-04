El mote y la arepa de queso, entre los mejores platos de queso de todo el mundo

Dos nuevos productos de la cocina tradicional colombiana fueron incluidos en las listas que habitualmente hace la plataforma Taste Atlas sobre las mejores recetas y productos en el mundo.

Hace un par de semanas, en la lista de Los 50 mejores platos americanos, figuraron cuatro preparaciones muy colombianas, el pandebono, en la tercera casilla; la lechona, en el puesto 16; el pandeyuca, en el 20, y el pandequeso en la casilla 46.

Ahora, en plena Semana Santa, Tastle Atlas publicó The 50 best rated cheese dishes in the world (Los 50 platos de queso mejor valorados en el mundo), top en el que aparecen dos platos criollos: el Mote de queso, en la casilla 27, y la arepa de queso, en el puesto 47.

Le puede interesar: El pandebono es el mejor tercer plato de América, le gana a los tacos y al churrasco

La clasificación en su top 5 es liderada por la Raclette, de Suiza; Saganaki, de Grecia; Shani Panner y Panner Tikka, de India, y Provoleta, de Argentina, consecutivamente.