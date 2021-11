Hablemos sobre su inicio en el periodismo. Su carrera comenzó en Buenos Aires, ¿qué recuerda de esos años, qué aprendió de sus primeras experiencias?

“Llegué a Argentina en un momento muy emocionante: se terminaba la dictadura militar. Me inicié como periodista en ese momento tumultuoso. Este periodo me marcó muchísimo, me ayudó para el trabajo que hice años después en Colombia: el de documentar las verdades del conflicto, de investigar qué era lo que había pasado, de sacar a la luz la memoria. Allá hice muchos artículos de freelance para Buenos Aires Herald, pero también escribí colaboraciones para la revista Semana contando todo lo que estaba pasando. Había transiciones democráticas en Uruguay y en Chile. Escribí sobre todos esos temas. Ese tiempo me dejó la conciencia del valor de documentar lo que está pasando aun cuando las cosas se vean muy negras”.

Ha trabajado en Semana, en El Espectador y en El Tiempo. ¿Cuáles han sido las diferencias y las similitudes de laborar en medios tradicionales y en otros virtuales?

“Cuando regresé a Colombia empecé en televisión, en el programa Testimonio. Hacíamos un mini documental de 25 minutos a la semana sobre un tema. Las productoras eran empresas pequeñitas, pero se lograba hacer muchísimo y era un lujo dedicarse a investigar un tema cada semana. Estuve cuatro años. Después ingresé a El Tiempo. Fue un cambio total. En general trabajar con los medios tradicionales me enseñó que se puede hacer trabajo en equipo. En ellos uno tiene más independencia de la que cree tener: muchas veces la gente cree que en los grandes medios no se puede ser independiente. Siempre me he sentido muy libre donde he trabajado. En los medios grandes tenía mucha flexibilidad, no sé si era porque yo me inventaba maneras de hacer historias que iban abriendo camino pero yo siempre sentí que tenía independencia. La ventaja que tienen los medios tradicionales es que tu pensabas en el periodismo y nada más, no tenías que preocuparte ni por los ingresos del siguiente mes ni cómo ibas a sostener la nómina. No eran preguntas que uno se hacía ni El Tiempo ni en Semana. En los medios digitales es mucho más duro: es uno quien tiene que ir y buscar los recursos. En todo caso, la independencia del periodista no la condiciona si trabajas en un medio chiquito, grande, tradicional, antiguo, novedoso, digital”.

¿Qué hicimos mal los periodistas y en general el gremio para perder la confianza del público?

“Hay una crisis de credibilidad en el mundo contemporáneo. Básicamente, creo que tiene que ver con que el internet le posibilitó a cualquier ciudadano dar su versión de los hechos y contar sus propias historias sin intermediación. Eso descolocó a los medios tradicionales. Antes eran los únicos que mediaban, que le contaban a la gente lo que hacía el gobierno y le contaban al gobierno lo que pensaba la gente. El periodista era el único que estaba en ese cruce de información y ahora hay miles en ese cruce. El periodista quedó un poco perdido ahí. Creo también que algunos medios tradicionales perdieron la conexión con su público y se convirtieron en fichas de conglomerados económicos o se acercaron demasiado al poder. El papel de los medios es el de contar lo que pasa e investigarlo y documentarlo y volver a verificar porque la moneda de existencia del periodismo es su credibilidad”.