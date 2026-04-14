x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Exclusivo suscriptores

Mulatos, la novela sobre la isla del Pacífico colombiano que sobrevivió a un tsunami y en la que se creía que vivían vikingos

Esta es la tercera novela del escritor bogotano José Zuleta Ortiz, quien rinde homenaje con este libro a Isla Mulatos, ubicada en La Tola, Nariño. EL COLOMBIANO conversó con él.

  • José Zuleta Ortiz también publicó recientemente “Sol bajo la lluvia”, una recopilación de cuentos. FOTO: Cortesía
    José Zuleta Ortiz también publicó recientemente “Sol bajo la lluvia”, una recopilación de cuentos. FOTO: Cortesía
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

A las 2:59 de la mañana del 12 de diciembre de 1979 en Cauca y Nariño hubo un terremoto que hizo que las olas crecieran tres metros.

El tsunami –en el que fallecieron más de 450 personas– llegó hasta Isla Mulatos, una comunidad del Pacífico nariñense a la que para llegar hay que viajar alrededor de 12 horas en mar desde Buenaventura o siete desde Tumaco.

Lea: En imágenes | Así fue el tsunami que destrozó parte de la Costa Pacífica hace 44 años

Antes de la tragedia —que también fue el inicio de la erosión costera que hoy amenaza a la isla con su desaparición— allí llegó y vivió durante nueve meses José Zuleta Ortiz.

El escritor bogotano, ganador de algunos de los premios literarios más importantes del país como el Nacional de Literatura, acaba...

¿Tienes una suscripción?
INICIA SESIÓN
Has encontrado contenido
exclusivo para suscriptores
Entérate de qué tratan esta y muchas más producciones desarrolladas con periodismo riguroso y confiable
Selecciona tu plan
Plan destacado
Digital
Mensual
$16.900*
SUSCRÍBETE
*Paga $16.900 por el primer mes. A partir del segundo mes paga $21.500
  • Prueba el primer mes por $16.900. A partir del segundo mes paga $21.500.
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores a partir del 3er mes
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras.
Digital
Anual
$222.800*
SUSCRÍBETE
*Pagando con tarjeta de crédito
  • Duración de la suscripción: 12 meses
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores y podrás vincular hasta 2 beneficiarios.
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras (Si cancelas antes de que se cumplan los 12 meses contratados, no se te realizará el cobro de la renovación el siguiente año)

Temas recomendados

Tsunamis
Cultura
Libros
Literatura
novela
Exclusivo Suscriptores
Nariño
Pacífico
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida