Murió el poeta antioqueño Robinson Quintero, una voz esencial de la cultura colombiana

El poeta, ensayista y periodista Róbinson Quintero Ossa falleció este jueves 23 de octubre en El Carmen de Viboral, tras sufrir una afección repentina en su casa. La noticia fue confirmada por el escritor Jaime Fernández Molano, quien relató que el autor fue hospitalizado de urgencia, pero no logró superar el cuadro médico posterior a una cirugía que se le practicó.
Nacido en Caramanta, Antioquia, en 1959, fue una de las voces más sólidas y discretas de la poesía colombiana contemporánea. Licenciado en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad Externado de Colombia, dedicó su vida a la literatura desde múltiples frentes: la escritura, la docencia y la investigación.
Autor de títulos emblemáticos como De viaje (1994), Hay que cantar (1998), La poesía es un viaje (2004) y El poeta es quien más tiene que hacer al levantarse (2008), Quintero exploró con sobriedad la cotidianidad, la infancia y los oficios humanos desde una mirada íntima y contemplativa. Su poesía, como señaló el periodista Jaime Darío Zapata, “no es explosiva ni grandilocuente, sino que arropa una tradición más silenciosa y anclada en las imágenes claras y la pureza idiomática”.