La escritora Laura Restrepo relanza su novela Historia de un entusiasmo escrita hace 40 años

Por Sergio Villamizar
Colprensa
Son cuatro décadas las que han pasado desde que Laura Restrepo publicó Historia de un entusiasmo, un relato de una paz que pudo cambiar la historia de Colombia.
Pese al paso de los años, continúa siendo una de las obras más leídas de la autora colombiana, quien 18 años después ganaría el Premio Alfaguara de Novela por su obra Delirio, la misma, que el año pasado Netflix llevaría a la pantalla en formato de serie.
Tras cuatro de décadas, en las que no se ha dejado de publicar nuevas ediciones, se presenta una reedición conmemorativa de este libro que es considerada una de las obras más importantes del periodismo narrativo colombiano y ofrece una nueva lectura sobre los primeros intentos de negociación entre el Estado y el M-19.
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Pero además, Historia de un entusiasmo incorpora un capítulo inédito en el que Laura Restrepo revisita, cuatro décadas después, las preguntas que aún persisten sobre la paz en Colombia.
A cuarenta años de su publicación y cuatro décadas después de que la autora viviera y documentara los hechos que relata, el libro regresa para ofrecer una mirada imprescindible sobre uno de los capítulos más significativos y complejos de la historia contemporánea de Colombia.